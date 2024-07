Losy gwiazd M jak miłość przesądzone. Józefowicz wylatuje, co z Kalską?!

Kto oprócz Józefowicza wylatuje z M jak miłość?

"M jak miłość" od 24 lat jest niezmiennie ulubioną telenowelą Polaków. Wiele dzisiejszych gwiazd tam właśnie rozpoczynało swoją karierę. Tak było z Mikołajem Roznerskim i jego wieloletnią partnerką ekranową i prywatną, Adrianą Kalską. Rzecz dotyczy także Katarzyny Cichopek, która dziś rozkwita jako prezenterka telewizyjna, ale zaczynała od roli skromnej dziewczyny, Kingi Filarskiej, którą poślubił Piotrek Zduński (Marcin Mroczek). W międzyczasie kariery gwiazd sagi rodu Mostowiaków nabrały tempa i pojawiły się zasadne pytania o ich dalszy udział w serialu po wakacjach 2024.

Koniec Józefowicza

Pewne już jest, że z serialu trwale zniknie grany przez Jakuba Józefowicza Łukasz, syn Marty Wojciechowskiej-Budzyńskiej (Dominka Ostałowska). W ostatnim sezonie bohater wyjechał do Włoch i już do Polski i serialowej Grabiny nie wróci. Jest o tyle ciekawe, że dopiero co Józefowicz wraz z grającą jego partnerkę Alżbetą Lenską dołączyli do czołówki serialu. Ale w nowej śladu już po nich nie będzie.

- Józefowicz nie pojawiał się już w ostatnich odcinkach. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. On i jego serialowa partnerka, czyli Alżbeta Lenska nie są obecni w scenariuszu. Wyjechali i nie wrócą do Polski w najbliższych miesiącach - podał informator "Pudelka".

"Wciąż będzie ważną powstacią"

Fani "M jak miłość" aktualnie żyją tym, czy z serialu zniknie Adriana Kalska. Nowa czołówka powstała już bez jej udziału, a jej bohaterka powoli zaczęła znikać. Czy gwiazda opuści serię, która przyniosła jej sławę?

- Adriana Kalska pozostaje w "M jak miłość". Wciąż będzie ważną postacią - poinformowała osoba z produkcji "M jak miłość".

Ostatnią "zagwozdką" widzów popularnej telenoweli jest sprawa Katarzyny Cichopek. Wiadomo już, że gwiazda przeszła z TVP do Polsatu, gdzie poprowadzi nowy program. Co zatem z jej rolą w "M jak miłość"?

- Kasia Cichopek cały czas jest i będzie obecna w "M jak miłość". To jedna z najważniejszych postaci dla fabuły. Uspokajamy widzów - grana przez nią Kinga Zduńska nie zniknie - podało powyższe źródło.

