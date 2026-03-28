Lubiana aktorka zmagała się z nowotworem. Gdy czekała na diagnozę, jej rodzice umierali w hospicjach

Amanda Peet w szczerym wyznaniu o chorobie i śmierci rodziców

Amanda Peet od dziecka interesowała się aktorstwem, ale początkowo wybrała inną ścieżkę kariery. Gdy studiowała historię na Columbia University, jeden z wykładowców namówił ją do dołączenia do studenckiego teatru. Po ukończeniu studiów uczyła się aktorstwa u aktorki u Uty Hagen, cenionej aktorki i pedagożki.

Karierę rozpoczynała od występów w teatrze oraz epizodycznych ról w serialach telewizyjnych, jednak przełom przyniosły jej role w filmach z przełomu lat 90. i 2000. W serii "Jak ugryźć 10 milionów" występowała u boku z Bruce'a Willisa i Matthew Perry'ego. Występowała również w wielu kultowych serialach, a od niedawna możną zobaczyć ją w produkcji "Znajomi i sąsiedzi".

Amanda Peet rzadko opowiada o życiu prywatnym. Niedawno zdecydowała się jednak opisać przykre wydarzenia z ostatnich miesięcy. W poruszającym eseju dla "The New Yorker" ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Co więcej, w czasie gdy czekała na wyniki badań, jej rodzice byli umierający.

Amanda Peet otrzymała diagnozę, a jej ojciec umierał

Aktorka była w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór, dlatego przechodziła regularne kontrole. Do tej pory wszystko było w porządku. Jednak podczas badań w sierpniu ubiegłego roku jej lekarka zareagowała inaczej niż dotychczas.

Doktor K. zwykle gawędziła ze mną podczas badania, ale tym razem zachowała milczenie. Powiedziała, że nie podoba jej się coś na USG i chce wykonać biopsję. Po zabiegu powiedziała, że zabierze próbkę do szpitala Cedars-Sinai i osobiście dostarczy ją na oddział patologii. Wtedy zrozumiałam – napisała Peet.

W piersi aktorki wykryto niewielkiego guza. Kolejne badania miały na celu określenie stopnia zaawansowania choroby. W tym samym czasie jej rodzicie przebywali w hospicjach na różnych wybrzeżach. Gwiazda "Lepiej późno niż później" czekając na wyniki poleciała do ojca. Niestety, nie zdążyła się z nim pożegnać. Śmierć ojca była dla niej szokiem. Nikt nie spodziewał się, że odejdzie tak szybko.

Powinnam była wspominać zmarłego rodzica, a tymczasem zamartwiałam się własnym zdrowiem. Gdy jednak ciało mojego ojca zostało wywiezione z jego ostatniego miejsca pobytu, mogłam znów panikować z powodu diagnozy nowotworowej, jaką otrzymałam krótko przed tym zdarzeniem - wspominała.

Amanda Peet zmagała się z rakiem. W tym czasie pochowała rodziców

Z kolei matka aktorki chorowała na Parkinsona. Choroba była już w bardzo zaawansowanym stadium, dlatego Amanda Peet nie powiedziała mamie ani o śmierci ojca, ani o swojej chorobie. Wkrótce przyszły kolejne wyniki badań. Wykazały one, że guz jest łagodny i nie wymaga agresywnego leczenia. Aktorka początkowo się ucieszyła, ale zrozumiała, że to nie jest koniec.

Ale po około dziesięciu minutach przypomniałam sobie, że nadal muszę wykonać rezonans magnetyczny i wróciłam do stanu wyjściowego [...] Dokładnego sprawdzenia wymagała też druga pierś, więc miałam przed sobą kolejne dni oczekiwania na wyniki. Zrozumiałam, że diagnozy nowotworowe sączą się w niespiesznym tempie - przyznała.

Wkrótce dowiedziała się, że w jej piersi znaleziono drugiego guza. Na szczęście dalsze badania wykazały, że i ta zmiana może zostać wyleczona przy pomocy radioterapii i lumpektomii. Tym razem postanowiła o wszystkim powiedzieć mamie, chociaż nie sądziła, by ta rozumiała co tak naprawdę się dzieje.

Nie byłam pewna, czy mama wiedziała, że na mnie patrzy, czy po prostu jestem konstelacją interesujących, oderwanych kształtów - dodała aktorka.

Krótko po tym kobieta zmarła. Na początku tego roku Amanda Peet dowiedziała się, że jest zdrowa.

