Ludzie piszą, jaka naprawdę jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aż huczy od doniesień o mamie Antka!

deck 20:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to kolejna ogłoszona oficjalnie gwiazda nowej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Internauci są zachwyceni składem nowego sezonu, w którym zobaczymy też m.in. Macieja Musiała i Roksanę Węgiel. Gdy produkcja potwierdziła udział gwiazdy "Klanu", w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na jej temat. Ludzie ujawniają, co o niej wiedzą. Przeczytajcie sami.