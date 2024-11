Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska w centrum kataklizmu! Uratował ją cud

Dowbor i Koroniewska w epicentrum katastrofy!

Maciej Dowbor aktualnie zabawia z małżonką w Hiszpanii. Niestety, piękny czas w słonecznym kraju zamienił się w koszmar. Prezenter się naocznym świadkiem dramatycznych sytuacji. W rejonie, w którym przebywają Dowborowie spadły niespodziewanie tak obfite opady deszczu, że sytuacja zaczęła przypominać naszą wrześniową powódź.

Koroniewska o krok od tragedii

Maciej Dowbor stał się naocznym świadkiem sytuacji, w której powódź przyniosła ogromne zniszczenia i wiele ofiar śmiertelnych. Z relacji dziennikarza w "Dzień dobry TVN" wynika, że jego żona, Joanna Koroniewska znalazła się o krok od tragedii! Można powiedzieć, że uratował ją tylko cud.

Dowbor opisał w śniadaniówce TVN-u, jak rzeki, niemalże w ułamku sekund stały się gigantycznymi rwącymi potokami, które zalewały dosłownie wszystko.

Jak podaje Piotr Krysiak na swoim profilu na Instagramie: - "Powódź w hiszpańskiej Valencji pochłonęła już 205 ofiar. Całym kraju trwa drugi dzień żałoby narodowej". Zdjęcia, jakie pokazał dziennikarz faktycznie są przerażające - zobacz to na końcu tekstu.

Dowbor: "Wszystko było zalane"

Ja się znajduję w tej chwili 30 kilometrów w linii prostej od Malagi (...) i wyobraźcie sobie, że my, gdybyśmy nie włączyli rano internetu, nie wiedzielibyśmy, że cokolwiek się wydarzyło. Moja Aśka, moja żona, tego dnia o godzinie 18 pojechała do centrum handlowego, które znajduje się w Maladze przy lotnisku i z przez kompletny przypadek wróciła wcześniej. Otrzymała telefon od naszego znajomego, który też tutaj pomieszkuje, że coś chyba się dziwnego dzieje, ale tak naprawdę nie brała tego poważnie. Później obejrzeliśmy w nocy zdjęcia z tego miejsca, gdzie Aśka była i to był cały parking. Wszystko było zalane, metr, półtora metra, taki był wysoki poziom wody.

Co robią Dowbor i Koroniewska w TVN

Maciej Dowbor aktualnie jest rozchwytywaną gwiazdą TVN. Dziennikarz nie tylko został prezenterem w śniadaniówce tej stacji, ale dostał do prowadzenia jeden z kultowych programów. Już wiosną 2025 roku będzie można go zobaczyć w "You can dance", show tanecznym, który wróci w nowej odsłonie. Dowbor zastąpi aż dwie prowadzące, znane z dawnych edycji: Kingę Rusin i Patrycję Kazadi.

Joanna Koroniewska także niebawem zadebiutuje w TVN ze swoim programem. Gwiazda "M jak miłość" poprowadzi "Zróbmy sobie dom", show, w którym ludzie będą budować, remontować i urządzać własne domy. Nowy program może stać się poważną konkurencją dla "Totalnych remontów" Doroty Szelągowskiej.

