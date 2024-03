Maciej Musiał przyłapany na pląsach z piękną blondynką. Tak wykorzystuje umiejętności z "Tańca z gwiazdami"!

Co tam się wyprawia!?

Życie uczuciowe Macieja Musiała pozostaje wielką tajemnicą. U jego boku widywanych było wiele pięknych kobiet, ale żadna z nich nie była „tą jedyną”, z którą chciałby założyć rodzinę, co przecież jest jego wielkim marzeniem. - Chciałbym mieć rodzinę, dom, dzieci. Szukam wyboru na życie - powiedział w jednym z wywiadów. Kilka dni temu aktor został przyłapany z tajemniczą blondynką w jednym z warszawskich klubów. Wygląda na to, że znają się od dłuższego czasu. - Nie mogli oderwać od siebie rąk, i to nie tylko podczas zmysłowego tańca. Czas upływał im na rozmowie przy drinkach i papierosku. Wyglądali jak para zakochanych - mówi nasze źródło. - Po imprezie udali się na spacer w kierunku mieszkania gwiazdora - dodaje. Czyżby wreszcie znalazł miłość życia? Trzymamy kciuki.

Z kim był widywany Maciej Musiał? W 2018 roku jego bliską przyjaciółką była Natalia Uliasz. Związek modelki i aktora znanego z serialu "Rodzinka.pl" szybko się jednak rozpadł. Musiała widywano m.in. z modelką Weronikę Targońską, czy Miss Polski 2018 Olgą Buławą. Wcześniej wiązano go nawet z samą Kingą Dudą, córką party prezydenckiej.

