Tak Musiał radzi sobie w łóżku z kobietami!

Maciej Musiał zagrał jako dziecko w wielkim serialowym hicie "Rodzinka.pl" i zaczęło się szaleństwo. Uroczy Tomek Boski jest już historią w życiu 29-letniego aktora, który zdobył całkiem pokaźną listę tytułów filmowych. Także we dorosłym życiu aktor objawił wielki talent, a do tego wyrósł na niezłego przystojniaka. Jak Musiał radzi sobie z kobietami?

Nie tylko Polki mają okazję "wzdychać" do polskiego gwiazdora. Musiał zagrał m.in. w serialu "1889", który może oglądać cały świat na platformie streamingowej Netflix. Nic dziwnego, że tak znany gwiazdor jest pytany o różne ważne dla fanów kwestie. Sprawdź, co Musiał wyznał na tematy łóżkowe!

Ostatnio Musiał został przepytany przez dziennikarkę, Natalię Kusiak na okoliczność jego doświadczeń seksualnych i tego, jak postępować w łóżku z kobietami. Oto co wyznał gwiazdor.

- Można zacząć od pytania o tę drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie, żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń zaczął dyplomatycznie Musiał zapytany o to, jak osiągnąć pełne zadowolenie w seksie. Dalsza część rozmowy poszła w kierunku zdobywania zainteresowania kobiety. Chyba Musiał nie ma z tym kłopotów?

- Hej, chciałbym o tym porozmawiać, wiem, że to może być trudny temat, ale chcę być bliżej, otwórzmy się i jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie, czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc - gwiazdor zaczął wyliczać sposoby na "podryw".

Kiedy sposoby Musiała zaczynają działań aktor nie poprzestaje na rozmowie. Jaka kobieta jest zdaniem bożyszcza milionów "dobra w łóżku"?

- To zawsze sprowadza się do połączeń pomiędzy dwójką ludzi, pasji, połączenia czułości, która może się między sobą przelewać. Jeżeli to się wydarza i jest im sobie dobrze, to znaczy, że oni są razem dobrzy i to jest raczej sport zespołowy.

Najciekawsze jednak zostawiamy "na deser". Czy Musiał wie, że jego partnerka udaje orgazm? Przy tym pytaniu dziennikarski gwiazdor nawet się lekko zaczerwienił!

- Czy mężczyźni wiedzą, kiedy kobiety udają? - zapytała Kusiak Musiała.

- Hmmmm... Pytasz mnie, czy ja wiem, kiedy kobiety udają?

- A wiesz?

- Kurczę, chcę wierzyć, że wiem... - roześmiał się gwiazdor.

Tymczasem na oficjalnym profilu Musiała na Instagramie kobiety aż "piszczą", aby niczego z nim nie udawać. Pod praktycznie każdym jego zdjęciem pojawiają się pełne zachwytu komentarze.

- czuje się poderwana.. - to pod filmikiem, na którym Musiał gra w kosza.

- dla takiego koszykarza moge dostawac kosza 5 razy dziennie a i tak bede fanka nr 1

- Wygledny??? On jest boski - to pod selfie w windzie.

- mama mówi ze ulubiony mezczyzna jej corki

- trochę dziwna propozycja zaręczyn ale TAK - pod serią zdjęć reklamowych. I tak dalej, i tak dalej.

Maciej Musiał niedawno wystąpił w słuchowisku "Świadomy praw i obowiązków". Produkcja jest owocem współpracy platformy Storytel z fundacją SEXEDPL. W ramach promocji tego wydarzenia gwiazdor udzielił wywiadu Natalii Kusiak.

