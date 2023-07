Maciej Orłoś szczęśliwie żyje u boku młodszej o 23 lata partnerki. Wciąż jednak nie rozwiódł się z trzecią żoną

Natalia Przybysz usunęła ciążę na Słowacji za tysiąc złotych. Do dziś jej młodsza siostra odczuwa tego skutki

Zobaczyliśmy, jak teraz wygląda Edyta Bartosiewicz i zabrakło nam tchu. Co za zmiana, nie poznalibyśmy jej na ulicy

Ocieramy łzy z policzków, gdy usłyszeliśmy to, co powiedział Krzysztof Globisz. Poruszające słowa aktora!

Iga Wyrwał wraca po latach. Nie do wiary, że ma takiego dużego syna!

Maciej Orłoś od miesięcy jest związany z młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Para poznała się na jednym z branżowych eventów. Jak wyznała dziennikarka w rozmowie z "Dzień Dobry TVN, było to zauroczenie od pierwszego wejrzenia. - Poczułam to od razu, bo ja mam coś takiego, że albo czuję, albo nie. Gdybym nie poczuła, to nie byłoby kontynuacji na pewno naszej relacji - mówiła. Mało jednak kto, wie, że prezenter cały czas pozostaje w formalnym związku ze swoja trzecią żoną, Joanną Twardowską.

Maciej Orłoś szczęśliwy u boku Pauliny Koziejowskiej. Wciąż jednak się nie rozwiódł

Małżeństwo Orłosia i Twardowskiej trwało 26 lat. Doczekali się dwójki dzieci - dorosłych już Kuby i Melanii. Obecnie wiadomo, że sprawa rozwodowa została już założona w sądzie, ale, jak podaje gazeta "Fakt", nie ma jeszcze wyznaczonego terminu pierwszej rozprawy. Dziennikarz może jeszcze trochę poczekać na oficjalne zakończenie małżeństwa, gdyż w warszawskich sądach jest spora kolejka.

Zobacz poniższą galerię: Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś na romantycznym spacerze