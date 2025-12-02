Maciej Pela po rozwodzie otoczony wianuszkiem kobiet. Same blondynki. Wszystko widać na zdjęciach

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
rr
2025-12-02 5:11

Po wymagających, pełnych napięcia tygodniach związanych z rozwodem Maciej Pela (35 l.) w końcu mógł pozwolić sobie na odrobinę oddechu. Gdy nadszedł czas, w którym jego córki były pod opieką mamy, tancerz wykorzystał wolny wieczór, by wyjść z domu i zanurzyć się w klubowy klimat jednego z warszawskich lokali. Tam, wśród głośnej muzyki i kolorowych świateł, bawił się w otoczeniu pięknych blondynek.

W pierwszym tygodniu po ustaleniu zasad opieki to właśnie Maciej Pela zajmował się ich córkami – Emilką (6 l.) i Gabrysią (4 l.). System naprzemiennej opieki wymagał od niego pełnego zaangażowania, dlatego dopiero kolejny tydzień, w którym dziewczynki przebywały u mamy, dał mu możliwość, by choć na chwilę wyłączyć się z codziennych obowiązków i odreagować wszystko, co nagromadziło się w ostatnich dniach.

Zobacz koniecznie: Maciej Pela po rozwodzie szaleje z córkami. Sanki i bitwa na śnieżki. Nieźle oberwał

Maciej Pela imprezuje w nocnym klubie

Maciej Pela pojawił się więc w jednym z warszawskich klubów, gdzie od razu rzucał się w oczy. Imprezował otoczony wianuszkiem kobiet, a towarzystwo, które mu dotrzymywało, składało się wyłącznie z blondynek – dokładnie takich jak jego była żona. W klubowej przestrzeni poruszał się pewnie i swobodnie, jak ktoś, kto doskonale zna takie miejsca i potrafi się w nich odnaleźć.

Nie przegap: Maciej Pela w końcu przemówił o czułościach Kaczorowskiej z nowym chłopakiem! Nikt nie spodziewał się takich słów

Tancerz wyglądał na odprężonego. Wypił kilka drinków, nie stronił od rozmów, a chwilami stawiał innym kolejne kolejki, jakby chciał nadrobić tygodnie pełne emocjonalnego napięcia. Ostatnie wydarzenia zdecydowanie nie były dla niego łatwe – rozwód z Agnieszką Kaczorowską miał zakończyć się na jednej rozprawie, jednak ostatecznie potrzebne były aż dwie, co tylko wydłużyło stresujący proces.

Gdy jednak ustalili zasady opieki nad córkami i podzielili ją po równo, sytuacja stała się bardziej przewidywalna. Dlatego gdy nadszedł tydzień, w którym dzieci były pod opieką mamy, Maciek mógł wreszcie pozwolić sobie na "pójście w długą" i na moment odłożyć na bok wszystko to, co jeszcze niedawno zaprzątało mu głowę.

Super Express Google News
Maciej Pela na imprezie
17 zdjęć
Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie
Sonda
Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ PELA