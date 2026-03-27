Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska w październiku 2024 roku ogłosili rozstanie. Dziś są już po rozwodzie i każde z nich układa sobie życie na nowo. Aktorka i tancerka związała się z Marcinem Rogacewiczem, z którym tworzy patchworkową rodzinę. Z kolei Maciej Pela skupia się przede wszystkim na pracy i wychowaniu dzieci, odnajdując się w rzeczywistości, w której wiele spraw musi organizować sam.

Pela i Kaczorowska doczekali się dwóch córek: Emilii i Gabrieli. Po rozstaniu dzielą się opieką nad dziewczynkami i starają się tak poukładać codzienność, żeby dzieci jak najmniej odczuły zmiany. To jednak wymaga dobrej organizacji i elastyczności - zwłaszcza gdy obowiązki zawodowe nie zawsze da się dopasować do rodzinnego grafiku.

Maciej Pela nie ukrywa, że dla niego to spore wyzwanie, bo na co dzień nie ma bliskiego wsparcia na miejscu. O tym, jak wygląda jego rzeczywistość, opowiedział w jednej z ostatnich rozmów.

Maciej Pela zdradził, jak łączy ojcostwo z pracą zawodową

W nowym wywiadzie tancerz mówi wprost o trudnościach, z jakimi się mierzy.

Największym wyzwaniem dla mnie jest zorganizowanie tego czasu tak, aby móc realizować się zawodowo i poświęcać czas córkom. W Warszawie jestem praktycznie sam, nie mam partnerki, z którą tworzyłbym patchworkową rodzinę i dzięki temu wygospodarował trochę czasu po południu, a dziadkowie mieszkają wiele kilometrów stąd

– wyznał Pela w rozmowie z "Faktem".

W jego słowach nie ma wielkich deklaracji ani prób robienia z siebie bohatera. To raczej zwykłe przyznanie, że codzienność potrafi dać w kość. Kiedy wszystko jest na jednej głowie, nawet drobiazgi zaczynają wymagać planowania - od odbioru dzieci po pogodzenie terminów pracy.

6

