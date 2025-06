Nie sposób przejść obojętnie obok Macieja Stuhra. Jedni uwielbiają go za inteligencję, dowcip i talent aktorski, inni zarzucają mu zbytnią bezpośredniość w sprawach społeczno-politycznych. Niezależnie od tego, do której grupy się należy – nie da się zaprzeczyć, że Stuhr od lat odgrywa ważną rolę w kulturze. Dziś, 23 czerwca 2025 roku, kończy 50 lat. To doskonała okazja, by przyjrzeć się jego najważniejszym rolom!

Zobacz też: Wybory 2025: Te gwiazdy wspierały Trzaskowskiego! Nie tylko z TVN-u...

Maciej Stuhr świętuje 50. urodziny

Prawdziwy przełom dla kariery Macieja Stuhra przyszedł z filmem "Chłopaki nie płaczą" Olafa Lubaszenki – komedią, która do dziś cieszy się statusem kultowej. Sukces tego filmu zaowocował kolejnym wspólnym projektem z reżyserem – "Porankiem kojota".

W kolejnych latach jego repertuar zaczął się zmieniać – z aktora komediowego przekształcił się w artystę dramatycznego. Wystąpił w takich filmach jak "Wesele" Smarzowskiego, "Testosteron", "33 sceny z życia", "Pogoda na jutro" i "Bad Boy". Największe uznanie krytyków przyniosła mu rola w "Pokłosiu" Władysława Pasikowskiego. Film, poruszający trudną tematykę historyczną, wywołał wiele kontrowersji, a sam Stuhr musiał zmierzyć się z oskarżeniami o "antypolskość".

Zobacz też: Maciej Stuhr zastąpi zmarłego ojca w kultowej roli! Wspomoże go sztuczna inteligencja

Nie mniej wyrazista była jego kreacja w "Obławie", gdzie wcielił się w postać zdrajcy z czasów II wojny światowej. Aktor wielokrotnie podkreślał, że to właśnie spotkanie z reżyserem Krzysztofem Warlikowskim i praca na scenie teatralnej miały największy wpływ na jego rozwój artystyczny.

Jego filmografia obejmuje również międzynarodowe produkcje – m.in. czesko-słowacki kryminał "Czerwony Kapitan". W Polsce zaś ogromną popularność przyniosła mu seria "Planeta Singli" oraz cykl "Listy do M.", w którym występuje od pierwszej części aż do szóstej.

Zobacz też: Zbigniew Zamachowski nagle wypalił do studentów o Macieju Stuhrze. Coś niesamowitego!

Zobacz naszą galerię: Maciej Stuhr ma dziś urodziny. Oto jego najważniejsze role!

Sonda Maciej Stuhr w roli Osła w "Shreku" to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem