Zbigniew Zamachowski nagle wypalił do studentów o Macieju Stuhrze. Coś niesamowitego!

Maciej Stuhr o graniu Osła w "Shreku"

Coś niesamowitego! Na takie wiadomości czekało kilka pokoleń Polaków. W końcu kultowy film "Shrek" chętnie oglądany jest przez ludzi w różnych grupach wiekowych. Oczywiście najbardziej kojarzonym aktorem z polską wersją "Shreka" jest Jerzy Stuhr. Ten wybitny aktor zmarł 9 lipca 2024 roku. Gdyby zatem powstała kolejna część opowieści o ogrze i jego towarzyszach, ktoś musiałby przejąć jego rolę. Ktoś, czyli... Maciej Stuhr. Wydaje się to najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Co na to sam zainteresowany?

Bardzo rzadko patrzę w sieci, co się na mój temat pisze, bo najczęściej jest to zbyt trudne, żeby to udźwignąć. Ale zupełnie przypadkiem trafiłem kiedyś na forum, gdzie rozgorzała dyskusja a propos kolejnego "Shreka" i co zrobić z Osłem. Jedni uważali, że Maciej Stuhr być może by temu podołał, a drudzy uważali, że sztuczna inteligencja powinna wygenerować głos Jerzego Stuhra

- mówił aktor w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Po przeczytaniu tych opinii syn Jerzego Stuhra doszedł do ciekawych wniosków. Wyraził gotowość do podjęcia wyzwania!

Z zaciekawieniem się temu przyglądałem i pomyślałem sobie - nie to żebym śmiał sugerować producentom cokolwiek - ale być może dałoby się połączyć te dwa pomysły. Gdyby była taka wola, mógłbym się zmierzyć z tą rolą, a dzisiejsze sztuczki techniczne być może mogłyby ten głos troszeczkę upodobnić w stronę pamięci o Jerzym Stuhrze. Może to by było jakieś rozwiązanie

- stwierdził.

Zbigniew Zamachowski wypalił o Macieju Stuhrze! Syn Jerzego Stuhra jak ojciec zagra Osła w "Shreku"?

Potem o sprawie zrobiło się ciszej. Nagle jednak sensację wzbudził Zbigniew Zamachowski, który w "Shreku" grał rolę tytułową. Podczas spotkania ze studentami na Uniwersytecie Łódzkim wypalił, że Maciej Stuhr dostał propozycję podłożenia głosu pod Osła w piątej części "Shreka". O tym zaskakującym zdarzeniu poinformował portal naekranie.pl. Co konkretnie powiedział Zbigniew Zamachowski?

Maciej Stuhr wystąpił w kościele i pokazał zdjęcia. Niektórzy natychmiast się oburzyli

Tym samym zastąpiłby swojego zmarłego ojca Jerzego Stuhra, a - jak informuje nasza redaktorka Kamila Markowska - Zamachowski stwierdził, że to dobry pomysł, by syn zastąpił ojca i nie uważa, aby był to nepotyzm

- czytamy w branżowym serwisie.

Światowa premiera filmu "Shrek 5" zaplanowana została na 23 grudnia 2026 roku. Czasu zatem jest jeszcze sporo.

