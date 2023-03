i Autor: Akpa

Fani w szoku!

Maffashion pokazała nowe zdjęcie synka! Nie do wiary, jak duży jest 2,5-latek!

Nieprawdopodobne! Maffashion, czyli Julia Kuczyńska (36 l.) pokazała na swoim koncie na Instagramie najnowsze zdjęcie synka. Bastian ma dopiero 2,5 roku, co podkreśliła blogerka, jednak rośnie w nieprawdopodobnym tempie. Fani Julii Kuczyńskiej nie mogli wprost uwierzyć w to, że to dziecko jest jeszcze tak młode! Musisz to zobaczyć.