Magda Gessler pokazała zdjęcie z wanny! To naprawdę ona? Bez makijażu i z mokrymi włosami nie przypomina samej siebie. "Naturalne piękno"

Magda Gessler zaskoczyła wszystkich, a zdjęcie, które pokazała, już jest hitem internetu. Na fotce, którą gwiazda opublikowała na swoim facebookowym koncie, widać Gessler w wannie! Ale to nie koniec, 72-latka właśnie wynurzyła się z wody, jest bez makijażu, a jej oklapnięta fryzura w niczym nie przypomina loków znanych z telewizyjnych ekranów.

To nie jest zdjęcie, na które pozwoliłaby sobie większość celebrytek bardzo dbających o idealny wizerunek! Nic dziwnego, że fani Magdy komentują ujęcie na potęgę.

Gessler jest królową telewizji, zarabia krocie - nie tylko dla siebie, ale i dla TVN-u, ma rzesze fanów i jest naprawdę przez nich uwielbiana. Czy zawodowo można osiągnąć więcej? 72-latka mogłaby spokojnie przejść na emeryturę, ale kocha to, co robi i o typowym życiu seniorki ani myśli. Gessler działa w TV, ma restauracje, ale jest też bardzo aktywna w sieci.

Dodaje zdjęcia zza kulis programów, kolejnych odcinków "Kuchennych rewolucji", pokazuje swoich bliskich, pisze o tym, co się u niej dzieje i oczywiście publikuje selfie. Najnowsze, wykonane w wannie, a więc bez kolorowych wdzianek, bez sztucznych loków i przedłużanych rzęs, bez makijażu zrobiło furorę. Zebrało już 16 tys. polubień i zostało skomentowane niemal 2 tysiące razy!

Wyjątkowa, bardzo naturalna i odważna fotka zamieszczona przez Magdę Gessler w sieci wywołała zachwyt internautów. Nic dziwnego, gwiazda zaprezentowała swoją prawdziwą twarz, bez ulepszeń w postaci makijażu, bez doczepianych włosów. Okazuje się, że wielbiciele kochają właśnie taką Gessler!

"I to jest naturalne piękno. Tak trzymać jest super bez makijażu", "Fajnie zobaczyć prawdziwą Magdę Gessler. Piękna jest Pani, pozdrowienia brawo dla odwagi", "Czy w makijażu, czy też bez - to nie ma znaczenia - proszę się malować, czesać i ubierać tak, jak Pani się czuje dobrze! ", "Lepiej Pani wygląda tak, niż w tych wszystkich makijażach", "Piękna i naturalna", "I ja to szanuję", "Gdzie te piękne loki?", "Tak trzymać. Ewentualnie lekki makijaż podkreślający Pani niepodważalną urodę" - pisali internauci na facebookowym profilu Gessler.