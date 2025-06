Magda Gessler zdradziła genialny sposób na śmierdzący problem z dłońmi. To trzeba zobaczyć!

71-letnia Magda Gessler w kuchni widziała już chyba wszystko. W końcu w ciągu ostatnich 15 lat nagrała aż ponad 400 odcinków "Kuchennych rewolucji". Najeździła się po Polsce, pozaglądała do kątów to czystszych, to brudniejszych, a tam, gdzie się dało, zaszczepiła własne podejście do prowadzenia biznesu i gotowania. Gessler jest i właścicielką lokali, i aktywnie gotującą szefową. Nic dziwnego, że w zanadrzu ma takie rady!

Jedna z jej wskazówek narobiła w sieci zamieszania. Okazało się, że nie wszyscy znali ten trik!

Magda Gessler zdradziła sposób na dłonie "pachnące" cebulą lub czosnkiem

Na instagramowym profilu TVN-u, a także Magdy Gessler i "Kuchennych rewolucji" pojawiło się krótkie nagranie z show "Magda gotuje internet". W tym konkretnym odcinku Gessler gościła Marta Wierzbicka.

Też nie lubicie zapachu cebuli i czosnku na dłoniach? Zobaczcie, jak można się go pozbyć - brzmi opis.

Gessler wyjaśniła:

Kochanie, masz stalową łyżkę. Jeżeli skończysz siekać cebulę, poproszę, żebyś wytarła o nią swoje ręce. Przestaną ci pachnieć dłonie cebulą, ponieważ stal nierdzewna wiąże związki siarki. Myj pod wodę tę łyżkę i zobaczysz, że nie będą pachnieć cebulą.

Zaskoczona efektem Wierzbicka stwierdziła, że to magia.

Magia? To chemia. Chemia działa - podsumowała szefowa kuchni.

Internauci komentują

Sposób na pachnące dłonie nawet po kontakcie z cebulą natychmiast podchwycili internauci. Nie wszyscy go znali.

"I to jest super pro tip", "Wow, ale super ", "Lubię ", "Dzięki Madzia", "Są specjale metalowe mydełka, polecam!", "Uratowała mi życie", "Ewentualnie metalowe mydło, pozbywa się nie tylko zapachu cebuli czy czosnku, ale też ryb", "genialna rada pani Magdo" - ocenili internauci komentujący filmik.

Niektórzy słusznie zauważyli, że zamiast łyżki można zastosować stalowe "mydło", które kosztuje tylko kilka złotych. Wiedzieliście, że stal działa cuda w kwestii niepożądanych, kuchennych zapachów?

Magda Gessler straciła loki! To naprawdę ona? Pokazała zdjęcie z wakacji i zszokowała wszystkich