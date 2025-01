Magda Gessler od lat jest w związku z Waldemarem Kozerawskim, który jest chirurgiem plastycznym. Para dzieli swoje życie między dwa kraje - Polską i Kanadą. To właśnie tam ukochany Gessler prowadzi klinikę medycyny estetycznej. Niedawno w mediach społecznościowych Gessler dodała smutny wpis. Okazuje się, że odeszła mama jej ukochanego Waldemara.

Magda Gessler jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam dodaje zdjęcia oraz nagrania ze swojego życia prywatnego. Niedawno restauratorka poinformowała o śmierci pani Teresy, która była matką jej ukochanego. Kobieta zmarła 4 stycznia 2025 roku, jednak informacje ujrzały światło dzienne dopiero teraz.

Trudno uwierzyć że tej cudownej osoby mamy babci … już nie ma z nami ., kochana Teresa odeszła do lepszego świata 4 stycznia .., bolesna strata dla całej rodziny dla Ciebie mój kochany Waldusiu drogi Januszu …. Waldku dałeś zsiebie wszystko walczyłeś o mamę o jej życie i pogodny byt na tym świecie do końca ,,, moje kondolencje … moje wspolcxucie .. jestem z wami całym… przytulaam każdego z was Magda Gessler - napisała w sieci Magda Gessler.