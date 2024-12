Tajemnica pieroga Magdy Gessler! Wiadomo, czym naprawdę jest naładowany. Nikt by na to nie wpadł!

Tajemnica pieroga Magdy Gessler. Tym naprawdę jest naładowany

Magda Gessler wzbudza wielkie emocje na różnych polach. Ostatnio głównym tematem związanym z gwiazdą TVN - jak to zwykle w okresie przedświątecznym - są ceny dań, które oferuje w restauracji. Jak można się domyślić, nie są one przystosowane na każdy portfel. Głównym przedmiotem dyskusji są ceny pierogów, a w zasadzie jednego pieroga. Sztuka tego przysmaku ma kosztować 10 złotych. Na temat cen w restauracji matki głos zabrał Tadeusz Müller. Przy okazji wyjawił on tajemnicę pieroga Magdy Gessler. Już wiadomo, skąd ta - jak jednego pieroga - astronomiczna cena. Nikt by na to nie wpadł!

Nie wiem, czy to dużo. Jeśli ktoś go spróbuje i będzie żałował wydanych pieniędzy, to bardzo mi przykro, ale wydaje mi się, że mama ma na tyle pojęcia o gastronomii, że nikt nie będzie zawiedziony. Będzie to moment, który będzie można wspominać, przeżywać. Jest to produkt wyjątkowy, naładowany profesjonalizmem i sercem zespołu Magdy. Mama jest tak wyjątkową osobą, że dzieli się najlepszym produktem, jaki jest w stanie wprowadzić

- mówił syn Magdy Gessler w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Co ciekawe, on sam stawia na nieco inną klientelę niż mama. Tadeusz Müller poszedł śladami mamy i także jest uznanym na rynku restauratorem. Jaka jest różnica pomiędzy jego biznesem a biznesem Magdy Gessler?

Nie wszystkie miejsca są "demokratyczne". Ja jestem bardziej demokratyczny, bardziej "z ludu", a mama prowadzi miejsca bardziej prestiżowe, które też są potrzebne na rynku i też mają swoich odbiorców. Gdyby świat składał się jedynie z miejsc o jednakowym poziomie, byłoby trochę monotematycznie. Mamy miejsca bardziej eleganckie i na grubszy portfel i taki jest świat

- tłumaczył syn Magdy Gessler.

