Magdalena Waligórska-Lisiecka urodzi trzecie dziecko?

Magda i Mateusz są wręcz dla siebie stworzeni. Razem z dwójką pociech tworzą wręcz idealną rodzinę. Aktorka wyznała nam, że zainspirowana swoja nową rolą w sztuce „Rodzinne piekiełko” po cichu marzy o trzecim dziecku. Czy zdecyduje się na ten krok?

Aktorska para będzie miała trzecie dziecko?

- W spektaklu gram matkę dwóch córek, która ma fazę na trzecie dziecko. Najzabawniejsze jest to, że prywatnie także zastanawiam się, czy nie postarać się o rodzeństwo dla Piotra i Natalii. Coraz częściej o tym myślę… Jak niedawno odwiedziłam przyjaciółkę i wzięłam na ręce jej dwumiesięczną Zuzię, to poległam. Byłam prawie gotowa na trzecią pociechę. Znów obudził się we mnie instynkt macierzyński. Co będzie czas pokaże - mówi „Super Expressowi” Magda Waligórska-Lisiecka. Czy zdecyduje się na ten krok, czas pokaże. Tymczasem gwiazda skupia się na pracy zawodowej i cieszy każdą wolną chwilą spędzona z Piotrusiem i Natalką. Odkąd dzieci są bardziej samodzielne, ma też czas na ranki z mężem, jak za starych dobrych czasów.

