Maja bez stanika! Bohosiewicz dała się ponieść

Od lat obecna w polskim show-biznesie, Maja Bohosiewicz coraz mocniej stawia na działalność influencerską. Choć karierę zaczynała na scenie teatralnej i w serialach, dziś świetnie odnajduje się również w świecie Instagrama, gdzie obserwuje ją ogromna grupa fanów. Występy w "Tańcu z Gwiazdami| przyniosły jej nową falę popularności, a odważne fotografie tylko podkręcają zainteresowanie celebrytką.
Maja Bohosiewicz prezentuje szczupłą sylwetkę. Biust zakryła dłonią!
Jeszcze niedawno Maja Bohosiewicz znalazła się w ogniu medialnych komentarzy za sprawą nagrania zza kulis tanecznego show. Wraz z innymi uczestnikami żartowała z jury, co nie wszystkim przypadło do gustu.
To miał być pastisz, żart, ale przyznaję, że tym razem przesadziliśmy - tłumaczyła później w sieci. Choć sprawa mogła odbić się na jej wizerunku, aktorka nie straciła pewności siebie.
Dowodem są jej ostatnie publikacje. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć, które natychmiast wywołały lawinę reakcji. W jednym z postów Maja zaprezentowała wysportowaną sylwetkę w czarnej bieliźnie. Innym razem zdecydowała się na jeszcze odważniejszy kadr - topless w jeansach, zasłaniając się jedynie ręką.
Fani podkreślali, że zdjęcia emanują pewnością siebie i naturalnym wdziękiem, a sama gwiazda wygląda jak gwiazda światowych wybiegów. Bohosiewicz od dawna nie ukrywa, że na taką formę pracuje ciężko - łączy treningi z tańca z aktywnością fizyczną, a zdrowy tryb życia stał się jej codziennością. Efekt? Figura godna okładek prestiżowych magazynów, a także rosnące grono obserwatorów w sieci.
