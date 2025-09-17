Maja bez stanika! Bohosiewicz dała się ponieść

Julita Buczek
2025-09-17 14:55

Maja Bohosiewicz doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę internautów. Aktorka i uczestniczka najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie boi się odważnych zdjęć - najnowsze publikacje, w których pozuje w bieliźnie i topless, zelektryzowały fanów i błyskawicznie rozeszły w mediach społecznościowych.

Od lat obecna w polskim show-biznesie, Maja Bohosiewicz coraz mocniej stawia na działalność influencerską. Choć karierę zaczynała na scenie teatralnej i w serialach, dziś świetnie odnajduje się również w świecie Instagrama, gdzie obserwuje ją ogromna grupa fanów. Występy w "Tańcu z Gwiazdami| przyniosły jej nową falę popularności, a odważne fotografie tylko podkręcają zainteresowanie celebrytką.

Maja Bohosiewicz prezentuje szczupłą sylwetkę. Biust zakryła dłonią!

Jeszcze niedawno Maja Bohosiewicz znalazła się w ogniu medialnych komentarzy za sprawą nagrania zza kulis tanecznego show. Wraz z innymi uczestnikami żartowała z jury, co nie wszystkim przypadło do gustu.

To miał być pastisz, żart, ale przyznaję, że tym razem przesadziliśmy - tłumaczyła później w sieci. Choć sprawa mogła odbić się na jej wizerunku, aktorka nie straciła pewności siebie.

Dowodem są jej ostatnie publikacje. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć, które natychmiast wywołały lawinę reakcji. W jednym z postów Maja zaprezentowała wysportowaną sylwetkę w czarnej bieliźnie. Innym razem zdecydowała się na jeszcze odważniejszy kadr - topless w jeansach, zasłaniając się jedynie ręką.

Fani podkreślali, że zdjęcia emanują pewnością siebie i naturalnym wdziękiem, a sama gwiazda wygląda jak gwiazda światowych wybiegów. Bohosiewicz od dawna nie ukrywa, że na taką formę pracuje ciężko - łączy treningi z tańca z aktywnością fizyczną, a zdrowy tryb życia stał się jej codziennością. Efekt? Figura godna okładek prestiżowych magazynów, a także rosnące grono obserwatorów w sieci.

