"Taniec z Gwiazdami" to pikuś. Te doniesienia o Mai Bohosiewicz i jej mężu zwalają z nóg!

Maja Bohosiewicz będzie uczestniczką jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie i przekaże całą wygraną na cele charytatywne.

Aktorka wspólnie z mężem Tomaszem Kwaśniewskim odniosła międzynarodowy sukces biznesowy

Bohosiewicz, oprócz sukcesów biznesowych, ma na koncie role w serialach takich jak "Londyńczycy", "Szpilki na Giewoncie" i "Barwy szczęścia".

Maja Bohosiewicz w programie "Taniec z Gwiazdami"

Maja Bohosiewicz przez lata znajdowała się raczej nieco w cieniu starszej siostry - Soni. Co prawda także ciężko pracowała na swoją popularność, ale jednak to starsza siostra była bardziej znana. Teraz to się zmienia. Przede wszystkim za sprawą tego, że Maja Bohosiewicz znalazła się wśród uczestników najnowszej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".

Nasz parkiet już czeka na kolejną gwiazdę! W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Maję Bohosiewicz – influencerkę, aktorkę i bizneswoman! Od lat dzieli się swoim życiem w sieci, prowadzi własną markę modową i inspiruje tysiące kobiet do działania. Teraz czas, by zamieniła szpilki na taneczne obcasy i pokazała się na parkiecie! -

- taki komunikat pojawił się na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie na początku lipca. Sympatię widzów aktorka zdobyła swoją deklaracją dotyczącą pieniędzy za udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Wszystkie pieniądze, które zarobię w "TzG", przekazuję na cele charytatywne. Nie chcę w ogóle myśleć o tym projekcie jak o pracy - to ma być przygoda, wyzwanie, radość

- poinformowała Maja Bohosiewicz w mediach społecznościowych.

Maja Bohosiewicz i jej mąż odnieśli wielki międzynarodowy sukces

Propozycja udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" to oczywiście wielki sukces Mai Bohosiewicz. Jednak przy najnowszych doniesieniach o aktorce mocno on blednie. Można wręcz powiedzieć, że to pikuś! Gwiazda wspólnie z mężem Tomaszem Kwaśniewskim odniosła wielki międzynarodowy sukces.

Wow. Przez te 10 lat wydarzyło się wiele, ale tego na naszym BINGO nie było od początku. I ja, i mój mąż od kiedy się znamy, myślimy, jak stworzyć biznesy. Próbowaliśmy różnych rzeczy i pamiętam pierwszy wspólny biznes czyli kwiaciarnie - wstawanie o 3:50 i jeżdżenie na giełdę kwiatową Bronisze - robiliśmy to wspólnie. Pamiętam pierwszy miesiąc, gdzie zarobiliśmy 6.000 złotych i byliśmy mega dumni. Od tego czasu wiele się zmieniło i przeszliśmy wspólnie ogromną drogę. Dzisiaj zadzwoniliśmy dzwonkiem na londyńskiej giełdzie, gdzie Fiinu połączyło się z naszym Everfex

- ekscytowała się Maja Bohosiewicz we wpisie na Instagramie. W tej sytuacji gwiazda chyba już bardziej jest bizneswoman niż aktorką, choć dorobek serialowy i filmowy ma całkiem pokaźny. 35-letnia obecnie Maja Bohosiewicz występowała m.in. w "Londyńczykach", "Szpilkach na Giewoncie", "Barwach szczęścia" czy "Aidzie".

W galerii prezentujemy, jak zmieniała się Maja Bohosiewicz na przestrzeni lat

