Maja Bohosiewicz nie mówiła prawdy o swoim wykształceniu. Będziecie w szoku!

Maja Bohosiewicz to aktorka i prezenterka, która ma na swoim koncie kilkanaście wiele ról. Grała m.in. w "Londyńczykach", "M jak miłość", "Wojnie żeńsko-męskiej", "W ciemności", "Julii", "Na dobre i na złe" czy "Barwach szczęścia". Niedawno zadebiutowała także w roli prowadzącej reality show Netflixa "Love Never Lies Polska". Celebrytka jest absolwentką Liceum Aktorskiego przy L’Art Studio w Krakowie. Nie kontynuowała jednak nauki na aktorskiej szkole wyższej. W sieci można znaleźć informację, że jakiś czas studiowała reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej, jednak nie ukończyła tego kierunku. Aktorka już wcześniej otwarcie mówiła o tym, że nie ma wykształcenia wyższego, a nawet przyznała się do tego, że zdarzało jej się kłamać na ten temat!

- Jakie studia zaczęłaś... O, na takie pytanie, to mogłabym odpowiedzieć coś ciekawego. Ale jakie skończyłam? ŻADNYCH. Choć ostatnio u lekarza pytali o to i było mi jakoś wstyd powiedzieć, że mam wykształcenie średnie i skłamałam, że wyższe. Nie wiem po co - napisała wtedy.

Maja Bohosiewicz nie skończyła żadnych studiów. "I tak bym zrezygnowała"

Teraz, przy okazji kolejnej serii pytań i odpowiedzi, które co jakiś czas organizuje w mediach społecznościowych, znów padł temat wykształcenia. Aktorka bez ogródek przyznała, że ma wykształcenie średnie. Studiowała jednak reżyserię, a nawet prawo!

- Mam wykształcenie średnie - nie skończyłam żadnych studiów. Próbowałam prawa, reżyserii, a nawet byłam na wydziale wokalu w Olsztynie - bardzo dziwny pomysł. Ale wracając z pierwszych zajęć, okazało się, że jestem w ciąży. Gdybym nie była, pewnie i tak bym zrezygnowała, jak ze wszystkich innych uczelni - napisała.

Maja Bohosiewicz nie jest jedyną celebrytką, która nie ukończyła studiów. Wyższego wykształcenia nie mają również np. Edyta Górniak czy Agnieszka Chylińska.

