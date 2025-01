Maja Hyży znów wylądowała w szpitalu! Zaraziła się groźną bakterią

Nie płaczę, bo chyba wszystkie łzy, które miałam wylać, wylałam. (...) Teraz jest bardziej, sorry za wyrażenie, wku*wiona. Już po prostu mam po korek wszystkiego. Właśnie weszłam do sali i mam już przygotowaną piżamkę, bo jutro mam kolejną operację, żeby było śmiesznie. I to nie przez te obcasy, które założyłam na sekundę na rolkę, na których i tak nie stałam w sumie.