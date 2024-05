Maja Rutkowski pokazała trzy suknie ślubne! A to jeszcze nie koniec! Która ładniejsza?

Ale numer! Maja Rutkowski miała na sobie aż trzy suknie ślubne i to wcale nie koniec stylizacji! 11 maja państwo Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską przed księdzem i z tej okazji detektyw nieźle zaszalał z kasą. Maja Rutkowski co chwilę mogła się przebierać, a oprócz tego, co miała na sobie, w garderobie czekał na nią zapas! Tylko u nas zdjęcia z tych szalonych imprez!