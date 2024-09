Maja Sablewska "zapomniała" spodni. Wyskoczyła na miasto w samych rajstopach, w sieci afera

Maja Sablewska nie zna umiaru, za co bywa ceniona i bywa ganiona. Ma smukłą sylwetkę, którą uwielbia się chwalić, ale noszenie zmysłowych sukienek, obcisłych spodni, czy topów z dekoltami to dla niej za mało. Ostatnio gwiazda telewizji wyszła "na miasto", a konkretnie w okolicę centrum handlowego, ubrana jedynie w bluzę, rajstopy, spod których widać było czarne stringi, i kozaki z bardzo wysokimi cholewkami. Lakierowane cudeńka idealnie pasowały do torby wartej krocie.

Sablewska dobrze wiedziała, że jej minisesja wywoła burzę w sieci! "Nudy tutaj nie będzie. Kocham Wasze komentarze!" - napisała i nie rozczarowała się. Wywołała aferę!

Sablewska w samych rajstopach. Internauci komentują

Zdjęcia niektórych mogły zszokować, ale fani Sablewskiej są przyzwyczajeni do podobnych wybryków swojej idolki. Maja kocha niecodzienne sesje, a jeszcze bardziej odsłaniać swoją nienaganną figurę. Tym razem fotki były formą reklamy rajstop i, trzeba przyznać, wywołały poruszenie.

"Mi się podoba ta odwaga", "Perfekcyjnie", "Uwielbiam twoją aktywność modową!!! Mistrzyni", "Uwielbiam panią", "Cudowna", "Z całym szacunkiem dla wszystkich innych tu komentarzy, ale nie ma lepszych nóg w Polsce do reklamy rajstop!", "Zazwyczaj epatowanie tyłkiem mnie mierzi - ale pani Sablewska jest konsekwentna w swoim wyrazie i bardzo podoba mi się jej estetyka i wyczucie stylu. Wszystko jest spójne" - uznali wielbiciele estetyki oraz figury Sablewskiej.

Ale nie wszystkim przekaz Mai się spodobał.

Sablewska odpowiedziała

Niektórzy internauci oburzyli się, oglądając fotki Sablewskiej. "Tak nisko upadła, żeby gołą d... pokazywać na parkingu. Masakra", "Tylko zapytam - po co to?" - pisały osoby, które nie rozumieją pomysłów gwiazdy telewizji.

Inni, spoglądając na odważne zdjęcia, boją się o nastolatki: "Jest odważnie, jest wyzywająco. I choć dla mnie to jest ok, to bardziej boję się o nastolatki, które to widzą i mnóstwo innych podobnych treści na co dzień. Oby to nie był nowy trend noszenia rajstop".

Na ten komentarz Sablewska postanowiła odpowiedzieć: "Rajstopy noś, jak chcesz, a nastolatki, uwierz mi, oglądają w internecie gorsze obrazki".

