Radosław Majdan wypowiedział się na temat Dody. Porównał ją do stalkera

Radosław Majdan szczerze o związku z Dodą. "Z uporem maniaka coś przypomina"

Radosław Majdan był w związku małżeńskim z Dodą przez trzy lata. Od czasu ich rozwodu minęło już ponad 15 lat, ale mimo tego w dalszym ciągu w mediach nie brakuje wspominek na temat tej relacji. Radosław Majdan podczas jednej z rozmów z Plotkiem przyznał, że Doda co jakiś czas z "premedytacją stalkera" wypowiada się na temat ich związku.

- Moja druga żona, można powiedzieć, że z premedytacją stalkera, od 15 lat konsekwentnie coś dodaje. Jak patrzę na pewne małżeństwa, które się rozpadły i żona ma pretensje, to sobie mówię: oj, musicie się uzbroić w cierpliwość. Ja już ją (cierpliwość - przyp. red.) mam 15 lat, bo ona cały czas z uporem maniaka coś przypomina. W pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na zaistnienie jej - powiedział Majdan.

Radosław Majdan uważa, że Doda "nosi w sobie frustrację"

Były piłkarz wypowiedział się także na temat filmu "Dziewczyny z Dubaju", który w jego opinii, był inspirowany właśnie jego osobą. Majdan uważa, że Doda w dalszym ciągu nosi w sobie frustrację, mimo że od zakończenia ich związku minęło już 16 lat.

"Pewne rzeczy są słabe. Jeśli robisz w jakimś filmie rolę kogoś, kto jest podobny do mnie i bardzo mocno mnie przypomina, to już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie, bo to jest przekroczenie jakiejś granicy. Pokazuje to, jak bardzo ta druga strona nie może się pogodzić, jaka jest nieszczęśliwa, że cały czas ma w sobie tę frustrację" - podkreślił.

