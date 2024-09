Majka Jeżowska niczym Kopciuszek! Bardzo zbliżyli się do siebie z tancerzem

"Taniec z gwiazdami": Majka Jeżowska powalczy o kryształową kulę

Gwiazdy już wkrótce powalczą o kryształową kulę! „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie można śledzić w Polsacie od 15 września, co niedzielę o godz. 19:55. 64-letnia Majka Jeżowska z miejsca została uznana za jedną z najjaśniejszych gwiazd tej edycji i mimo że jest najstarszą w historii kobietą-uczestniczką polskiej edycji, to wiele osób typuje ją do zwycięstwa. Z resztą wieku w ogóle po niej nie widać - tylko spójrzcie na te nogi! Wyraźnie przejawia też młodzieńczą energię i zapał do treningów.

Zobacz również: Majka Jeżowska "za stara" na "Taniec z Gwiazdami"? Mocna odpowiedź piosenkarki

Michał Danilczuk, który wcześniej tańczył z Jackiem Jelonkiem i Julią "Maffashion" Kuczyńską z pewnością daje Majce Jeżowskiej wycisk, ale jak widać - perfekcyjnie się zgrali i chcą się liczyć w wyścigu po zwycięstwo.

Majka Jeżowska niczym Kopciuszek

Majka Jeżowska traktuje sprawę poważnie i na sali wylewa z siebie siódme poty. Mocno też zaprzyjaźniła się ze swoim tanecznym partnerem, Michałem Danilczukiem. Niedawno pokazywaliśmy w "Super Expressie" jak Majka Jeżowska całowała go po rękach! Teraz paparazzi przyłapali ich na scenie niczym z bajki! Przystojny "książę" pomagał Kopciuszkowi znaleźć idealny pantofelek. Ostatecznie zgrabna noga wokalistki została odziana w odpowiednie do tańca obuwie i jest gotowa, by zawojować parkiet!

Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji buty do tańca miały stanowić pewien problem dla uczestników. Za kulisami mówiło się o tym, że produkcja przyoszczędziła i kupiła dla gwiazd gorszej jakości obuwie, więc sami musieli z własnej kieszeni inwestować w lepsze jakościowo i ładniejsze trzewiki. Czyżby tym razem miało to wyglądać tak samo? Jeżowska postanowiła nie ryzykować i od razu wybrała odpowiedni "sprzęt", oczywiście za poradą Danilczuka - tanecznego mistrza.