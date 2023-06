Majka Jeżowska śpiewała stojąc na jednej nodze. Na festiwalu w Opolu stoczyła walkę z własną kreacją

Malutka wnuczka Grabowskiego na jego widok uderza w płacz. Co się stało, że dzieci się go boją?

Majka Jeżowską związana jest z opolskim festiwalem od lat. Debiutowała tam 44 lata temu. Za piosenkę "Nutka w nutkę" otrzymała wtedy wyróżnienie. Rok później do koncertu Premier zakwalifikowały się aż jej dwie piosenki, ostatecznie zaśpiewała tam "Reggae o pierwszych wynalazcach", zdobywając 3. miejsce. W roku 1987 wraz z Krystyna Prońko i Piotrem Szulcem wyśpiewała sobie już pierwszą nagrodę. Jako trio "Moment" zaprezentowali wtedy niezwykle piękną i ponadczasowa piosenkę "Czekamy na wyrok". Rok później wystąpiła samodzielnie i porwała zarówno publiczność, jak i jury, choć to ostatnie nie było od początku takie oczywiste.

Dynamiczny "Edek", szpilki i tren Majki Jeżowskiej

Artystka wystąpiła wtedy nie z niezwykle nowoczesną, jak na tamte czasy piosenką "Edek". Dynamiczny i melodyjny przebój podrywał do tańca, ale był czymś zupełnie nowym na polskiej scenie. Artystka wróciła wtedy ze USA i przywiozła nieco tamtejszej awangardy, nie miała jednak pewności, czy to się przyjmie. Swój występ piosenkarka, choć nieco szokujący, dopracowała perfekcyjnie, dbając o to by wszystko było spójne. Nawet kostium zaprojektowała sama. I to właśnie kreacja omal nie zepsuła jej występu.

Gimnastyka artystyczna na scenie w Opolu

Jej estradowa kreacja miała długi ogon z zielonego tiulu. "W trakcie występu podczas tańca wbiłam sobie w ten ogon metalowy obcas od butów, którego nie mogłam wyciągnąć! Przez jakiś czas stałam na jednej nodze, nie przerywając śpiewania i zastanawiając się, czy pociągnąć tym obcasem i rozerwać ogon" - wspominała aktorka w rozmowie cytowanej przez portal opole.pl. Ostatecznie artystka zdecydowała się poświęcić falbany trenu i rozerwała materiał, by móc swobodnie poruszać się po scenie. Występ przyniósł jej pierwsze miejsce w konkursie, a jej wizerunek był szeroko komentowany. Trzeba przyznać, że wyglądała niesamowicie, nawet dziś zwracałaby uwagę oryginalnym strojem i szaloną, rudą fryzurą.

Czym artyści zaskoczą nas w tym roku? Przekonamy się już w najbliższy weekend. "Super Express" jako patron medialny wydarzenia serdecznie zaprasz przed telewizory. Pierwsza transmisja już jutro o 20.15 w TVP1. Sprawdź harmonogram piątkowego koncertu.

