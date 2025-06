Festiwal w Opolu. Dlaczego Ryszard Rynkowski nie występuje? Jacek Cygan ujawnił, co się naprawdę wydarzyło!

Nie wygląda to dobrze

Niezwykłe, co stało się na pogrzebie Wojciecha Trzcińskiego. Słowa Haliny Frąckowiak do dziś są pamiętane!

Opole 2025: Gwiazdy błyszczą na scenie i ściance

Cztery dni trwał 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Do stolicy polskiej piosenki zjechały największe gwiazdy muzyki. Podczas ostatnich kilku dni zaprezentowały nie tylko niezwykłe umiejętności muzyczne, ale również wiele oryginalnych stylizacji, zarówno podczas prób, jak i głównych koncertów.

Festiwal w Opolu zamykały dwa niezwykłe koncerty - "Trzy ćwiartki Jacka Cygana" oraz "Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego". Na opolskiej scenie i ściankach zaprezentowali się m.in. Andrzej Seweryn, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski, Mietek Szcześniak, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Ewelina Flinta, Anna Jurksztowicz, Majka Jeżowska, Andrzej Poniedzielski, Piotr Cugowski, Marcin Januszkiewicz, Magda i David Beucher, Mariusz Patyra, Beata Rybotycka, Jerzy Filar, z gościnnym udziałem opolskiego chóru Gospel Family pod kierownictwem Katarzyny „Pumy” Piaseckiej. Dyryguje Zygmunt Kukla.

Zobacz również: Zapłakana Edyta Górniak pożegnała się z widzami. "Dziękuję za wszystkie lata"

Opole 2025: Kto zaskoczył kreacją?

Przed wyjściem na scenę znani i lubiani chętnie pozowali na ściance. Większość gwiazd postawiła na eleganckie kreacje. Klasyczną czerń wybrała Anna Jurksztowicz, która w błyszczącej kreacji do ziemi prezentowała się niezwykle elegancko. Równie stylowo wyglądała prezenterka "Pytania na śniadanie", Marta Surnik.

Panowie w większości wybrali bezpieczne opcje. Niektórzy postanowili jednak nieco zaszaleć. Zdecydowanie wyróżniał się Ralph Kaminski, który narzucił na siebie niebieski garnitur, do którego dobrał czarny krawat w białe kropki. Nudę przełamał również Marcin Januszkiewicz. Chociaż był od stóp do głów ubrany w czerń, to zaskoczył formą kreacji - na górze miał błyszczącą koszulę, a na dole zamiast spodni... długą spódnicę!

Jak zawsze można było liczyć na Majkę Jeżowską! Piosenkarka, która odebrała dzisiaj Złotą Okładkę "Super Expressu", zaskoczyła stylizacją. Góra była jak do biura, dół jak na imprezę!

Za to jak na bal wyszykowała się Edyta Górniak! W niedzielne popołudnie gwiazda poinformowała, że wystąpi w Opolu po raz ostatni! I zrobiła to w wielkim stylu. Na scenę wychodziła dwa razy. Podczas "Dumki na dwa serca" ubrana była w długą suknię z gorsetową górą. Druga kreacja w szampańskim kolorze odsłoniła zgrabne nogi diwy.

Zobacz również: Całe Opole zaśpiewało dla Ryszarda Rynkowskiego! Jacek Cygan zdradził, w jakim jest stanie

Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Skaldowie i inni Pytanie 1 z 20 "Anna Maria" to przebój zespołu: Lady Pank Maanam Czerwone Gitary Następne pytanie