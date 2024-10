Majka Jeżowska z odcinka na odcinek prezentuje się coraz lepiej. Niestety jest to okupione wielkim cierpieniem. Artystka miała jakiś czas temu wypadek, który doprowadził do rany, w którą wdało się zakażenie. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że była nawet u chirurga.

Majka Jeżowska tańczy na antybiotyku

Emocje związane z Majką Jeżowską sięgają zenitu. Mimo pojawiających się w sieci plotek o tym, że miałaby zakończyć swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiła się w niedzielę na parkiecie. Kontuzjowana gwiazda w wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawiła, że to Danilczuk bardziej wierzył w to, iż przejdą do kolejnego odcinka.

Michał bardziej wierzył, niż ja sądziłam, że jednak ta kontuzja nogi wpłynie na decyzję jurorów i ludzi - no tak, kto ma odpaść zdrowy młody człowiek, no nie. Odpadnie ten, który już może nie dać rady później. To wsparcie, które przez cały tydzień dostawałam od ludzi, nieznajomych i fanów, nie fanów i nowych fanów, ja nie wiem, skąd oni się wzięli. Jak odnaleźli w gąszczu różnych postów i stories na social mediach, znaleźli moje zdjęcie z zawiniętą, zabandażowaną stopą, gdzie napisałam, że ja nie narzekałam w ubiegłym tygodniu, chociaż ta rana się wydarzyła podczas tego dnia, drugiego odcinka i to nie było podczas tańca czy treningu, tylko po prostu spadłam ze schodka, który był czarny, a pod spodem było też czarno i wtedy obie nogi uszkodziłam, tylko że kolano to kolano, ale stopa, który się cały czas zgina, po prostu w ubiegłym tygodniu się nie zagoiła - wyznała nam Majka Jeżowska.

Popularna artystka w rozmowie z nami wyjawiła też, że w zeszłym tygodniu okazało się, iż w ranę wdało się zakażenie. Jeżowska wylądowała u chirurga, który przepisał jej antybiotyk oraz maści. Gwiazda liczyła się też bardzo ze zdaniem fanów oraz antyfanów. Swoją rezygnacją nie chciała dawać satysfakcji hejterom.

W poniedziałek okazało się, że mam zakażenie, wylądowałam u chirurga, antybiotyki, maści i opatrunki. Zrobiłam zdjęcie tej stopy, byłam pewna, że zrezygnuję, bo był ból rwący, zakażenie. No co ja mam z tą nogą zrobić? Czy ja mam trenować i oszukiwać samą siebie, że mam jakąkolwiek szansę zatańczyć dobrze z taką raną, kiedy w programie są cudowni tancerze pełni sił. Wydawało mi się to uczciwym posunięciem po prostu zrezygnować. Gdybym ot, tak zrezygnowała, to pewnie komentarze byłyby takie: "Zmęczyła się i odpuściła". Ludzie nie wiedzieli, że ja jestem kontuzjowana - mówiła wyraźnie rozemocjonowana Jeżowska.

