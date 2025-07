Iga Świątek po meczu z Danielle Collins została zapytana o to, co zamierza zjeść po meczu. Znana Polka odpowiedziała, że jest jedno danie, które w ostatnim czasie je bardzo często! Dodała też, że jako dziecko również je lubiła.

Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami (...) Powinniście tego spróbować! Makaron, truskawki i trochę jogurtu - to jest po prostu wspaniałe! - przyznała Iga.

Po tym wyznaniu w sieci zawrzało! Wszyscy zaczęli wyszukiwać, co to za danie i jak można je przygotować. Niektórzy pisali, że to dobry smakołyk, inni z kolei na tym daniu nie zostawili suchej nitki.

Włoski szef kuchni komentuje kulinarne wybory Igi Świątek

Kulinarne zwierzenie Igi Świątek bardzo chętnie komentowały również włoskie media. "Super Express" zapytał szefa kuchni Daniele, który jest z Mediolanu i prowadzi w Warszawie na Powiślu od 6 lat włoską restaurację Grano Duro, specjalizująca się właśnie w makaronach o to, co sądzi o tym daniu.

Co sądzisz o makaronie z truskawkami? - pyta "Super Express". To jest coś nielegalnego. Makaron tylko wytrawny i ewentualnie owoce, ale to później. Tak samo jak cappuccino i takie inne rzeczy - mówi szef kuchni. Czyli rozumiem, że jako Włosi nie uznajecie tego dania? - dopytujemy. Absolutnie nie - mówi stanowczo Włoch. Nawet jako deser? - pytamy dalej. Nie - mówi nam.

Gwiazdy wspierają Igę Świątek

Iga Świątek w pięknym stylu awansowała do finału Wimbledonu. Jej sukces wywołał lawinę komentarzy, także od polskich gwiazd, które od lat trzymają za nią kciuki. Wśród gratulujących znaleźli się m.in. Monika Olejnik, Julia Kuczyńska, Michał Danilczuk, Magda Mołek, Artur Barciś, Wiktor Zborowski, Marta Manowska, Damian Michałowski, Kamila Biedrzycka czy Hanna Turnau. Aleksandra Kwaśniewska napisała nawet: "Ależ to jest fantastyczna historia!", a gratulacje przesłał także... oficjalny profil klocków Lego. W sobotnim finale Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą. Mecz zaplanowano na godzinę 17:00 i zapowiada się na wielkie sportowe wydarzenie.

