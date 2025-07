Choć Maryla Rodowicz kojarzy się głównie z estradą i ponadczasowymi przebojami, artystka od lat udowadnia, że nie zamierza zwalniać tempa – zarówno na scenie, jak i poza nią. Piosenkarka może być wzorem dla młodszych pokoleń nie tylko pod względem kariery artystycznej, ale też aktywnego trybu życia. Kilka lat temu fani mogli zobaczyć ją w sportowym stroju i z rakietą w ręku!

Maryla Rodowicz kochała sport - szczególnie interesował ją tenis

Maryla Rodowicz przez wiele lat pokazała, że wiek to tylko liczba, a sportowa pasja towarzyszyła jej przez wiele lat. Choć przez dekady była ikoną muzyki, znaną z ekscentrycznych stylizacji i scenicznej energii czasem pokazywała się też z innej strony. Artystka przez lata trenowała tenis. Kilka lat temu w mediach pojawiały się jej fotki z kortu!

Na korcie zaprezentowała się w sportowej stylizacji. Do tego pełne skupienie i profesjonalna postawa. Jej obecność na obiekcie sportowym wzbudziła wtedy niemałe zainteresowanie, bo widok legendarnej piosenkarki odbijającej piłkę na korcie to coś, czego mało kto się spodziewał. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jak zaczęła się jej pasja!

Z tenisem zaczęło się bardzo dawno temu, kiedy byłyśmy na wakacjach w Bułgarii z Agnieszką Osiecką. Szłyśmy sobie w Słonecznym Brzegu i zobaczyłyśmy korty, na których stał piękny trener... Postanowiłam się zapisać na lekcje. On miał wolne tylko godziny od dwunastej w południe do trzeciej. Wtedy w Bułgarii jest największy upał, czterdzieści stopni. Ale dałam radę to wytrzymać i tak się wciągnęłam. Potem już wszędzie jeździłam z rakietą tenisową, co wyglądało nawet dosyć śmiesznie, bo chodziłam z nią pod pachą, licząc, że uda się gdzieś zagrać. Grałam, gdzie mogłam i kiedy mogłam. Po grze w tenisa wracam do domu i oglądam zawodowców w telewizji. Patrzę na przykład na ich technikę poruszania się na korcie i obiecuję sobie: jak pójdę na trening, to też będę tak przebierać nogami i tak się ustawiać do piłki - mówiła w 2020 roku w wywiadzie dla "Super Expressu".

