Tak zmieniała się Viki Gabor. Co się stało z tą skromną dziewczyną?! Dziś jest nie do poznania

Wiktoria Gąsiewska wypina się w skąpym stroju. Krągłości na wierzchu! Niebywałe, że wrzuciła to do internetu

Małgorzata Kożuchowska to wyśmienita aktorka, która w zawodzie pracuje od wielu lat. Nie zapomina także o swoich fanach, z którymi porozumiewa się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Udostępnia zdjęcia, nagrania, wyraża swoje opinie. Tym razem postanowiła podzielić się czymś, co dogłębnie nią wstrząsnęło. Kożuchowska wyznała, że udało jej się wreszcie wybrać do kina na wojenny film "Strefa interesów" i było to dla niej porażające przeżycie. - Wstrząsający jest kontrast pomiędzy idyllicznym obrazem życia rodziny Rudofla Hossa (komendanta obozu) i dźwiękami dochodzącymi zza muru ich ogrodu, za którym znajduje się niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau - napisała Kożuchowska na Instagramie. - Obrazek wypieszczonego ogrodu na tle dymiących kominów krematoriów jest upiorny. I myślę, że zostanie ze mną na zawsze. Za dużo widziałam fotografii, filmów i dokumentów z tamtej strony muru, żeby moja pamięć ich nie przywołała - dodała. Aktorka wyznała także, które miejsce jej zdaniem każdy dorosły człowiek powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu.

Małgorzata Kożuchowska dawno nie była tak wstrząśnięta. Strach i przerażenie, upiorny widok! To zostanie z nią na zawsze

Małgorzata Kożuchowska zwróciła także uwagę, że jej zdaniem każdy powinien odwiedzić muzeum Auschwitz, w którym ona sama już była. Jak napisała, to uświadamia, do czego zdolny jest człowiek, który "zakopał swoje sumienie i nauczył się z tym żyć".

- Przywołam jedną scenę: scenę spotkania komendantów wszystkich działających obozów zagłady przy ogromnym stole i to znaczące ujęcie z góry. Ludzie planujący zagładę innych ludzi, jak jakiś gigantyczny projekt, jak biznes. Człowiek staje się straszy, gdy uwierzy, że jest Bogiem. Że jest lepszy od reszty, że może decydować o życiu i śmierci innych ludzi - napisała Małgorzata Kożuchowska.

Na koniec długiego wpisu aktorka zadaje pytanie: "Jak to możliwe? Jak to było możliwe? Jak można było to wytrzymać? Udawać, że się nie widzi, nie wie, że to mnie nie dotyczy, że tego nie ma". Małgorzata Kożuchowska nie ukrywa, że jest w wielkich emocjach.

Zobacz także galerię zdjęć: Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski. Historia ich miłości chwyta za serce