Małgorzata Kożuchowska martwi się o syna. Jej wpis daje do myślenia

Małgorzata Kożuchowska świętuje urodziny syna

W mediach społecznościowych Małgorzaty Kożuchowskiej pojawiło się zdjęcie urodzinowego tortu. Jej syn właśnie skończył 12 lat. Aktorka wspomniała czasy, gdy jako niemowlę zabierała go na plan zdjęciowy, podkreślając, że dziś to już dorastający, mądry chłopak. Wyraziła jednak również spory niepokój, związany z falą przemocy w placówkach edukacyjnych w Polsce.

- Synku, wchodzisz w wiek, w którym świat będzie Cię kusił różnymi, często toksycznymi treściami z ekranu telefonu. Życzę Ci przede wszystkim bezpiecznego nastoletniego życia. Żebyś zawsze miał wokół siebie prawdziwych kumpli, a nie internetowe algorytmy. Pamiętaj, że nasz dom to Twoja bezpieczna przystań – bez względu na to, jak wielki chaos panuje na szkolnych korytarzach - życzyła swemu synowi gwiazda "M jak miłość" i "Rodzinki.pl".

PRZECZYTAJ TEŻ: Marcelina Zawadzka świętuje 2. urodziny syna. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia z rodzinnej sesji

Małgorzata Kożuchowska komentuje ataki w polskich szkołach. Obwinia media społecznościowe i apeluje do rodziców

Gwiazda wykorzystała ten moment, by skierować ważny apel do opiekunów dorastających dzieci. Zwróciła uwagę na zagrożenia płynące z wirtualnego świata, podkreślając, że to właśnie tam młodzież styka się z agresją, hejtem i negatywnymi wzorcami.

- Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi. Sprawdzajmy, co oglądają w sieci i z jakimi skrajnymi emocjami zostają same w swoich pokojach. W tym strachu to my musimy być dla nich barierą ochronną. To my musimy wiedzieć co jest dla nich dobre a co nie, bo jesteśmy dorośli. Ono może tego nie wiedzieć. Jeszcze. Musimy się nauczyć mówić : nie! Dziecko nie chce widzieć w tobie kolegi chce widzieć mamę i tatę. Rodzice stawiają granice dzieciom i to jest dobre; coś wolno a czegoś nie wolno. Rodzice nie są od podlizywania się dzieciom to do niczego nie prowadzi.

Aktorka podsumowała gorzko rolę wirtualnego świata w życiu młodzieży, stwierdzając, że ekrany przynoszą jedynie samotność i stanowią drogę donikąd. Zaznaczyła, że dla jej rówieśników takie zjawisko jest niezrozumiałe, określając je jako siłę porywającą dzieci do alternatywnej rzeczywistości. Dodała, że nigdy nie przypuszczała, iż przyjdzie jej mierzyć się z takim przeciwnikiem, jednak walka o dobro młodych, choć trudna, jest możliwa.

PRZECZYTAJ TEŻ: Przeżył piekło, ale ostatnie życzenie miał tylko jedno. Chciał, "żeby ludzie byli weseli"