Małgorzata Kożuchowska zrzuciła jesienne ubrania, wskoczyła w bikini i kozaki. Co za połączenie!

Małgorzata Kożuchowska w show-biznesie i branży filmowej działa od dekad, ale wciąż promienieje młodzieńczym blaskiem! Choć według metryki ma 53 lata, wygląda na znacznie mniej. Nie wierzycie? Najnowsze zdjęcia gwiazdy to najlepszy dowód. Kożuchowska wyskoczyła z jesiennych ubrań, za to założyła bikini i lekką koszulę, a do nich ciężkie kozaki. Wyglądała fantastycznie. Zobaczcie!