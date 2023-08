Co to takiego?

Co roku koniec sierpnia przyciąga do Sopotu największe muzyczne gwiazdy. Wszystko za sprawą festiwalu TVN "Top of the Top", który w tym roku potrwa do 24 sierpnia. Na scenie pierwszego dnia koncertów mogliśmy zobaczyć między innymi: Sarę James, Margaret, Natalię Przybysz czy Anię Karwan. Koncert poprowadziły kobiety: Ania Senkara, Paulina Krupińska-Karpiel, Julia Wieniawa, Aleksandra Filipek, Gabi Drzewiecka oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Ta ostatnia zaszokowała swoją figurą, na ściance wyglądają chudo, jak nigdy! Co się z nią dzieje! Zobaczcie te zdjęcia!

"Top of the Top" festiwal. Rozenek chuda jak nigdy, Wieniawa w mocnej fuksji!

"Top of the Top" przyciągnął do Sopotu największe gwiazdy. Na ściance mogliśmy zobaczyć: Julię Wieniawę, która postawiła na suknię w kolorze fuksji, która eksponowała jej zgrabne nogi. Jednak oczy wszystkich skierowane były na Małgorzatę Rozenek-Majdan, która ubrała błękitna długą suknię. Uwagę zwróciła też figura gwiazdy TVN, bowiem na ściance Rozenek wyglądała ekstremalnie chudo. Zobaczcie te zdjęcia!

