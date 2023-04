Małgorzata Rozenek NIE WYTRZYMAŁA! Sprawa już w rękach policji. Chodzi o jej synów

Kasia Cichopek spędzi święta z teściową. Co z dziećmi? Wiemy!

To okropne, z czym mierzy się Teresa Lipowska w sanatorium. "Jestem wręcz obmacywana"

Rusin będzie wściekła, że Lis powiedział to publicznie. Obnażył całą prawdę o ich małżeństwie

Małgorzata Rozenek-Majdan to bez żadnych wątpliwości jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu. Od początku swojej medialnej kariery dzięki swoim umiejętnościom gwieździe udało się stworzyć własną markę osobistą, która jak podaje "Forbes" warta jest ponad 200 milionów złotych. Ogromna popularność oprócz blasków ma również i cienie. Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan boleśnie się o tym przekonała. Poszło o brutalne wykorzystanie wizerunku jej, a także trójki jej synów: Henia, Stanisława oraz Tadeusza. Zobaczcie, do czego posunęli się internetowi oszuści!

Małgorzata Rozenek i jej synowie padli ofiarą oszustów!

Małgorzata Rozenek poinformowała o oszustwie na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją 1,5 miliona użytkowników. Gwiazda Dzień Dobry TVN wyznała, że wizerunek jej rodziny został wykorzystany do generowanie fake newsów! - Te informacje to oszustwo. Niczego nie polecam i nie klikajcie w te linki. Profile wykorzystują wizerunek mój i moich dzieci, dlatego prośba o zgłaszanie ich. To wszystko FAKE. Zgłaszajcie te profile - przekonywała gwiazda.

Była prowadząca "Projekt Lady" zaapelowała do swoich fanów, by nie dawali się zwieść fałszywym informacjom na temat jej, a także jej rodziny. - Jeśli coś wam polecam, pokazuję to na mnie, na Instagramie, dlatego nie wierzcie w informacje przekazywane na innych platformach - tłumaczyła.

Małgorzata Rozenek mówi dość internetowym oszustom!

Przebojowa prowadząca Dzień Dobry TVN nie pozostawiła sprawy bez echa. Jakiś czas temu w wywiadzie z Jastrząb Post wyznała, że takie perfidne wykorzystywanie wizerunku jej rodziny zdarza się bardzo często. Za każdy razem gwiazda zgłasza sprawę do organów ścigania

- To jest tak, że raz na jakiś czas pojawiają się wykorzystania mojego wizerunku, które są o tyle szkodliwe, że często oszuści reklamują jakieś szkodliwe albo dla zdrowia, albo dla portfela ludzi rzeczy. Tym bardziej mi jest przykro, kiedy mój wizerunek jest do tego typu oszustów wykorzystywany. My za każdym razem staramy się o tym informować o tym organy ścigania - powiedziała Rozenek.

A wy, padliście kiedyś ofiarą oszustwa? Zagłosujcie w poniższej sondzie:

Zobacz naszą galerię zdjęć: Małgorzata Rozenek idzie w politykę

Małgorzata Rozenek przerażona cenami oliwy i pieczywa! „Nie jestem odklejona od rzeczywistości” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.