Małgorzata Rozenek skomentowała swoje "za chude nogi" - "nie interesuje mnie za bardzo Wasze zdanie na temat mojego wyglądu"

Małgorzata Rozenek skomentowała kąśliwe uwagi na temat swojej wagi. Bardziej dosadnie się nie dało

Komentowanie czyjejś wagi to nigdy nie jest dobry pomysł. Celebryci spotykają się z tym cały czas. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o Małgorzacie Rozenek o jej nogach. Wiele internautów zarzucało gwieździe, że jest za chuda, a jej nogi zaczynają przypominać patyki. Praktycznie pod każdym zdjęciem Małgorzaty Rozenek na Instagramie pojawiały się takie komentarze. Celebrytka przez długi czas nie zabierała głosu w tej sprawie, w końcu jednak powiedziała 'dość" i opublikowała długie oświadczenie na ten temat. Gwiazda podkreśliła, że ciałopozytywność polega przede wszystkim na akceptacji każdej wagi i niekomentowaniu jej u drugiej osoby. Zwróciła uwagę również, że sama czuje się w swojej sylwetce dobrze i nikt nie ma prawa odbierać jej tej pewności siebie.

- Wyjście z domu nawet w krótkiej mini nie jest zachęceniem Was do wyrażania opinii na temat moich nóg. Czy wyjście bez makijażu, do wyrażanie opinii o mojej twarzy 😁🤷‍♀️ Tak jak dla Was wyjście z domu nie powinno wiązać się z tym ze pani w autobusie będzie oceniać Wasze nogi lub twarze 😁 opublikowanie zdjęcia na social mediach również nie spełnia tej funkcji🤷‍♀️ i nie działa tu argument, że skoro ktoś publikuje swoje zdjęcia to my mamy prawo je oceniać 🤷‍♀️ ale nawet jeżeli zakładamy, że macie. To pamiętajcie, że to co piszecie tu o mnie dużo więcej mówi o Was niż o mnie. Nie projektujcie na mnie swoich lęków, ograniczeń, przekonań, albo zwykłego braku uprzejmości. Mam taką sylwetkę jaką chciałam i jaka mnie się podoba. Tak samo jak bedąc w ciąży bardzo podobało mi sie moje ciało o 36 kg cięższe. 😁 wtedy inni, albo właśnie ci sami „martwili się” o tamto ciało. Ci sami pewnie martwią się o smoczek Henia(odstawiony przez niego w pewien grudniowy dzień) czy pieluchy, których już nie nosi od 2 tyg. Szczerze? To ja mocniej martwię się o Was Ostatnio naprawdę niewiele Wam trzeba, żebyście wprowadzili się w stany dygotu i rozjuszenia. To jest dopiero niezdrowe - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.