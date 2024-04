Małgorzata Rozenek lubi zaskakiwać. Po tym jak straciła posadę prowadzącej "Dzień dobry TVN" stacja zaangażowała ją w kolejny projekt. Już w październiku 2023 roku ruszyły zdjęcia do programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", w którym Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi z mężczyznami reprezentującymi świat sportu, dziennikarstwa i filmu. Z racji, że pierwszy odcinek programu z Rozenek wkrótce zostanie wyemitowany na antenie TVN, gwiazda pojawiła się w sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoich zmaganiach na planie jej nowego programu.

Małgorzata Rozenek wskoczyła do lodowatej kąpieli. Jej mina mówi sama za siebie

Jednym z pierwszych zadań, których podjęła się Małgosia, było pływanie w Bałtyku, w którym temperatura oscylowała w granicach 2-3 stopni Celsjusza. - To był najgorszy moment, by lodowe pływanie robić, bo było wtedy naprawdę bardzo zimno. Dzięki temu wiem, jak ekstremalnym może być to doznaniem, jak zimno jest obezwładniające. Trzeba mieć silny mental - wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan. W związku z tym prowadzący sobotni odcinek "Dzień dobry TVN" przygotowali dla gwiazdy nie lada wyzwanie. Otóż musiała się zanurzyć w wannie wypełnionej kostkami lodu. Oczywiście udowodniła, że ekstremalne warunki nie są jej straszne i z kamienną twarzą weszła do wanny. - Na takie doznania nigdy się nie jest gotowym. [...] Nie wypada po tym wszystkim, co zrobiłam, tego nie zrobić. [...] To jest tak, że czujesz ból nóg i spastyczność mięśni. [...] Wystawianie siebie na takie ekspozycje sprawiają, że stajesz się odporniejsza na wydarzenia w przyszłości - podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

