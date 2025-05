Małgorzata Socha przebiera się na środku parku. Nie dali jej nawet garderoby. Mamy zdjęcia

Słowiańskie zaklęcia w piosence Justyny Steczkowskiej. Co kryje mistyczna „Gaja”?

Środek dnia, popularny wśród spacerowiczów park im. Rydza Śmigłego w Warszawie. A na jego środku rozbiera się sama Małgorzata Socha. Aktorka kręciła właśnie spot reklamowy dla jednej z marek. Musiała przechadzać się przed kamerą w różnych stylizacjach, więc nie było wyboru - musiała przebierać się przy wszystkich. Robiła to dokładnie tak, jak osoby, które chcą założyć kostium kąpielowy na plaży tak, by nikt nie zobaczył ich ciała. Sprytnie więc sobie poradziła. Ale przecież taka gwiazda powinna mieć zapewnione znacznie lepsze warunki pracy - gdzie przyczepa, gdzie mogłaby odpocząć między ujęciami? Gdzie garderoba z dachem? Gdzie ochrona i ktoś, kto trzymałby nad nią parasol, by jej skóra nie musiała znosić promieni słonecznych?

Małgorzata Socha poświęca się dla pieniędzy. Przebrała się przy ludziach

Zamiast tego wszystkiego Małgorzata Socha, niewiele myśląc, zsunęła spodenki i wskoczyła w nową stylizację, by po chwili znów przechadzać się przed kamerą, przed którą czuła się jak ryba w wodzie. Sztab specjalistów dbał o jej fryzurę i makijaż, a stylistka - i tu chociaż raz Soszka mogła poczuć się jak gwiazda - wiązała jej buty.

Cóż, może nie było zbyt komfortowo, ale przynajmniej świetnie na tym zarobiła. Nie jest bowiem tajemnicą, że Małgorzata Socha to jedna z najlepiej zarabiających w reklamie aktorek. Na swoim koncie ma już kampanie reklamowe dla marek kosmetycznych, biżuteryjnych, niedawno została twarzą bielizny, a po wielkim kontrakcie z marką sklepów meblarskich przyszła pora na promowanie znanej sieci sklepów z ubraniami i akcesoriami domowymi. Do reklam wkręciła już swojego męża, dzieci, a nawet mamę.

Według wyliczeń mediów za jedną kampanię może inkasować nawet kilkaset tysięcy. A dodatkowo Socha świetnie radzi sobie także reklamując produkty na Instagramie.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Małgorzata Socha przebiera się na środku parku. Fajna praca?

