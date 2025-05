Ile należy dać w kopercie na wesele? Małgorzata Socha odpowiada! Ma radę dla gości

Wraz z początkiem maja zaczyna się sezon komunijnych oraz weselnych imprez. A tym samym powraca pytanie o to, ile należy włożyć do koperty. Goście weselni szukając na nie odpowiedzi, studiują stopień pokrewieństwa z parą młodą, wyliczają procenty od wypłaty i wyszukują w sieci cen za talerzy w restauracjach.

Zdania ślubnych ekspertów są podzielone. Jednak nie tylko oni wypowiadają się na ten temat. Również Małgorzata Socha (45 l.) postanowiła podzielić się swoją opinią, gdy reporter portalu Pomponik.pl poprosił ją o odpowiedź. Lekko rozbawiona tym pytaniem aktorka rzuciła krótko: "Co łaska". Po chwili zastanowienia podzieliła się jednak radą, którą wielu gości weselnych powinno sobie wziąć do serca.

Po prostu pamiętajcie, to nie może być nasze ostatnie wesele, na które pójdziemy jako goście. Rozsądnie, we wszystkim jest rozsądek. Jak ktoś nas zaprasza to dlatego, że chce z nami dzielić tę ważną chwilę, a nie po to, żebyśmy mu dali Bóg wie co - stwierdziła gwiazda "Przyjaciółek".