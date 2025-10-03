Małgorzata Tomaszewska potrzebuje "smyczy" dla dziecka?! Odważne wyznanie gwiazdy

Małgorzata Tomaszewska "dźwiga" córeczkę Laurę

Niedawno Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się, że udało jej się dzięki determinacji, diecie i ćwiczeniom zrzucić wszystkie kilogramy z obu ciąż. Oprócz dźwigania ciężarów na siłowni, nosi też swój "słodki ciężar" - córeczkę Laurkę. Dziewczynka, która przyszła na świt w ubiegłym roku, rośnie jak na drożdżach!

- 10 kg teraz waży, więc już rzeczywiście jest to ciężar, ale zaczęła chodzić. Każda mama chodzącego dziecka wie, że kiedy dziecko zaczyna chodzić, to nasze plecy już odpoczywają troszeczkę - wyznała w rozmowie z "Super Expressem", ale dodała też, że rozwój Laury nastręcza też pewnych trudności.

Muszę przyznać, że chyba muszę kupić jej jakąś taką linkę, którą będę mogła ją przywiązać po prostu ze względu bezpieczeństwa, bo mi ucieka. Uważam, że szczególnie dla starszych osób, jeżeli babcia się zajmuje albo starsza ciocia, która po prostu nie będzie w stanie dobiec w momencie kiedy idziemy na spacer i dziecko biegnie na ulicę, czy pod rower, czy pod hulajnogę, to jest absolutnie kwestia bezpieczeństwa

- zdradziła nam Małgosia Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska prowadzącą "Dzień Dobry TVN"

Teraz to dla niej zwłaszcza istotne, by móc ze spokojną głową zostawić Laurę z innymi opiekunami, bo niedawno wróciła do telewizji śniadaniowej - dołączyła do zespołu TVN. Czy to była trudna decyzja?

Absolutnie nie była to trudna decyzja, bo ja kocham telewizję śniadaniową i kocham to poranne wstawanie, to w ogóle dla mnie nie jest problemem. Lubię być blisko takich życiowych tematów, a właśnie takie są poruszane w telewizji śniadaniowej, więc absolutnie jest to decyzja dla mnie wręcz oczywista

- powiedziała. Jak udało nam się ustalić, obowiązków może być coraz więcej. Już w ten weekend bowiem Tomaszewska poprowadzi główne wydanie "Dzień Dobry TVN". Co prawda, póki co, gościnnie, ale kto wie? Ponoć w programie rozważane są roszady, więc być może już wkrótce będzie musiała częściej wstawać o świcie.

Nie przegap: Tomaszewska pokłóciła się z narzeczonym przed kamerą. Ukrywała go latami, teraz opowiedzieli całą historię

Małgorzata Tomaszewska o sylwetce nastolatki. Ona urodziła dwójkę dzieci! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.