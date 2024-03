Małgorzata Tomaszewska ciąża, poród, córka

Małgorzata Tomaszewska o tym, że jest w ciąży, ogłosiła na początku sierpnia. Cała Polska czekała na jej poród i zastanawiała się, kto jest ojcem dziecka byłej już gwiazdy TVP. Małgorzata Tomaszewska jest jednak konsekwentna i do tej pory nie ujawniła, kim jest jej partner. Prezenterka za to pochwaliła się zdjęciem z sali porodowej i przyjściem na świat małej Laury. - To nasze pierwsze chwile razem. Mam na imię Laura i jestem już z Wami. Moi rodzice i braciszek kochają mnie tak mocno, że szybciutko będę podbijała ten świat - napisała na Instagramie. Wcześniej jednak o narodzinach wnuczki poinformował nasz Jan Tomaszewski. Wygląda na to, że Małgorzata Tomaszewska na tym nie poprzesta. We wpisie do personelu szpitala bowiem zapowiedziała, że "widzimy się przy kolejnym porodzie". Na razie jednak musi odpocząć i zając się niemowlakiem. Przy okazji obowiązków związanych z dzieckiem, Małgorzata Tomaszewska postanowiła pokazać światu swoją córeczkę.

Małgorzata Tomaszewska pokazała córeczkę. Fani zachwyceni włosami Laury

Była gwiazda TVP przy okazji zareklamowała kokon niemowlęcy. - To jest prawdziwy gamechanger! Testujemy go już od tygodnia i jesteśmy z Laurką zachwycone - pochwaliła się Małgorzata Tomaszewska. Fani jednak przede wszystkim zwrócili uwagę na córeczkę prezenterki, a nie kokon. Włosy Laury robią bowiem niesamowite wrażenie! "Śliczna po mamusi', "Gratulacje , jakie śliczne włoski ma", "Ile ona ma włosków", "Śliczna córcia, jakie ma piękne włoski Małgosiu" - pisali użytkownicy Instagrama. Coś nam się zdaje, że za kilkanaście lat Laura - podobnie jak jej mama - nie będzie mogła opędzić się od adoratorów.

