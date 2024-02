Małgorzata Tomaszewska w ciąży miała ospę

Małgorzata Tomaszewska niedawno straciła pracę w TVP, ale nie to teraz jest dla niej najważniejsze. Prezenterka jest bowiem w zaawansowanej ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Wiemy już, że na świat przyjdzie dziewczynka o imieniu Laura. Podczas ciąży nie wszystko układało się po myśli Małgorzaty Tomaszewskiej. Była prezenterka przeżywała trudne chwile. Złapała m.in. ospę. - Dzień dobry kochani. Ja dziś w nastroju mocno słabym, bo mam ospę wietrzną. Nie wiem co jeszcze w tej ciąży mi się przyplącze, ale tym razem jest to ospa. Na szczęście jesteśmy daleko po 20. tygodniu, podobno do 20. jest najbardziej niebezpieczna. Tygodnia ciąży oczywiście. No więc mam nadzieję, że jakoś obędzie się bez komplikacji - relacjonowała Małgorzata Tomaszewska. Na szczęście z problemami zdrowotnymi byłej gwieździe TVP udało się uporać. Na dodatek w walentynki przekazała ona wspaniałe wieści.

Małgorzata Tomaszewska w 38. tygodniu ciąży. "Wyjątkowe walentynki"

Poród prezenterki nadchodzi wielkimi krokami. - Serca moje! To dla mnie wyjątkowe walentynki. Dziś rozpoczynamy 38. tydzień ciąży! Nasza radość jest tym większa, że nie było pewne, czy do niego dotrwamy. Ale nie o tym - dziś chciałabym wysłać Wam moc walentynkowych życzeń! Przede wszystkim prawdziwej i szczerej miłości - napisała Małgorzata Tomaszewska w walentynki. Była gwiazda telewizji po tym, gdy straciła pracę w TVP, może liczyć na wsparcie najbliższych, w tym słynnego ojca - byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski - Jana Tomaszewskiego. - Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa. Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija, jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa - powiedział w rozmowie z Plejadą legendarny zawodnik.

Zobacz naszą galerię: Małgorzata Tomaszewska pokazuje ciążowy brzuszek

Sonda Brakuje Ci Małgorzaty Tomaszewskiej w TVP? Tak Nie Nie oglądam TVP