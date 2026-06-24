Mało kto pamięta, czym zajmował się Kortez przed karierą. Dziś zna go cała Polska

Metamorfoza na przestrzeni lat. Tak zmienił się Kortez

Pamiętacie jeszcze młodego, brodatego artystę o poruszającym głosie, który z dnia na dzień podbił serca Polaków? Kortez, czyli Łukasz Federkiewicz, od swojego debiutu przeszedł zdumiewającą metamorfozę. Jego wizerunek ewoluował równie mocno, jak jego muzyka.

Na początku kariery jego znakiem rozpoznawczym był surowy, nieco nonszalancki styl, który idealnie współgrał z autentycznością jego ballad. Dziś to dojrzały mężczyzna i artysta z ugruntowaną pozycją na scenie. Jak zmieniał się na przestrzeni ponad dekady? Prześledzenie tej drogi to sentymentalna podróż w czasie.

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Początki kariery Korteza. Bez tego nie byłoby sukcesu

Zanim jego głos zawładnął playlistami, życie Łukasza Federkiewicza wyglądało zupełnie inaczej. Choć ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i puzonu, a później zdobył wyższe wykształcenie na Uniwersytecie Rzeszowskim, droga na szczyt była wyboista. Po narodzinach syna porzucił pracę nauczyciela rytmiki w przedszkolu.

Mało kto wie, że podejmował się różnych zajęć, by utrzymać rodzinę. Była to między innymi praca na budowie, w lesie czy jako ochroniarz w popularnym dyskoncie. Czy ktokolwiek wtedy przypuszczał, że ten młody mężczyzna wkrótce zdobędzie diamentowe płyty?

Jeden moment w życiu Korteza zmienił wszystko

Przełom nadszedł w 2013 roku, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Kortez wziął udział w precastingu do programu „Must Be the Music. Tylko muzyka”, ale bez powodzenia. To właśnie tam, mimo porażki, wydarzyło się coś kluczowego. W tłumie dostrzegł go ktoś, kto miał odmienić jego los.

To wtedy został wypatrzony przez Pawła Jóźwickiego, szefa wytwórni Jazzboy Records. Już kilka miesięcy później podpisał kontrakt, a w 2015 roku utwór „Zostań”, puszczony w radiowej Trójce przez Piotra Stelmacha, stał się sensacją. Polska oszalała na punkcie melancholijnego głosu z Podkarpacia.

Głośne sukcesy i najważniejsze momenty kariery Korteza

Debiutancki album „Bumerang” z 2015 roku pokrył się diamentem i przyniósł mu pierwszego Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku. To był jednak dopiero początek. Kolejna płyta, „Mój dom”, powtórzyła ten spektakularny sukces, również zdobywając status diamentowej.

Prawdziwym fenomenem okazał się jednak singiel nagrany w 2018 roku z Dawidem Podsiadłą i Krzysztofem Zalewskim. Hymn Męskiego Grania, czyli utwór „Początek”, zdominował listy przebojów, zdobył dwa Fryderyki i na stałe wpisał się do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Kortez udowodnił, że jest artystą totalnym.

Kulisy życia prywatnego Korteza. Burzliwe losy artysty

Jego piosenki, pełne bólu i szczerych emocji, często były odbiciem osobistych przeżyć. Artysta nie ukrywał, że jego życie prywatne bywało skomplikowane. W 2017 roku muzyk rozwiódł się z pierwszą żoną. Owocem tego związku jest jego syn, Jonatan, któremu zadedykował przejmujący utwór „Joe”.

Po trudnych chwilach w jego życiu znów zaświeciło słońce. Dziś Kortez jest w szczęśliwym związku. Wiadomo, że artysta wziął drugi ślub i doczekał się kolejnych dzieci, konsekwentnie chroniąc jednak prywatność swojej nowej rodziny.

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Ile lat kończy Kortez w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Łukasz Federkiewicz urodził się 24 czerwca 1989 roku. Oznacza to, że w 2026 roku artysta będzie świętował swoje 37. urodziny. Czas mija nieubłaganie, a muzyk z chłopaka z gitarą stał się dojrzałym artystą i głową rodziny.

Jak bardzo zmienił się od czasów debiutu? Które etapy jego kariery najbardziej wpłynęły na jego wizerunek? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie niezwykłą metamorfozę Korteza na przestrzeni lat.