Piękna prezenterka TVP pokazała ukochanego! Stefek to mikrus. Mały, ale wariat!

W Międzynarodowy Dzień Psa Małgorzata Opczowska z TVP nie mogła zapomnieć o swoim pupilu. Stefek to oczko w głowie jednej z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Piękna prezenterka TVP uznała, że Międzynarodowy Dzień Psa to dobry moment na to, by pokazać czworonoga całemu światu. A że profil Małgorzaty Opczowskiej na Instagramie śledzi ponad 75 tys. użytkowników, to odbiór jest całkiem spory. Ci, którzy zobaczyli tego małego wariata, na pewno nie żałują. Stefek od pierwszego wejrzenia wzbudza ogromną sympatię. "Piękny piesek", "Śliczny i Pani też", "Bardzo ładne zdjęcie", "Fajny zdechlaczek" - pisali zachwyceni internauci. Mamy tylko nadzieję, że o ukochanego psa nie jest zazdrosny mąż gwiazdy TVP Jacek Łęski. Choć on pewnie też zakochał się w Stefku. Ciekawe, jakie prezenty małżonkowie przewidzieli dla pieska z okazji jego święta. Czy mały wariat w Międzynarodowy Dzień Psa dostanie dodatkową porcję mięsa? A może pójdzie na jakiś długi spacer z Małgorzatą Opczowską i Jackiem Łęskim? W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Małgorzaty Opczowskiej. Od piątego slajdu można zobaczyć prezenterkę TVP z ukochanym Stefkiem.

