Malwina Wędzikowska boi się konkurencji "Tańca z Gwiazdami"? Wszystko wyjawiła!

"The Traitors" to program, który zdobył ogromną popularność w wielu krajach, a od niedawno można oglądać go w Polsce. W każdym odcinku uczestnicy rywalizują o zwycięstwo, próbując rozszyfrować, kto wśród nich jest zdrajcą. Malwina Wędzikowska jako gospodyni show nie tylko wprowadza graczy w kolejne etapy rozgrywki, ale także stara się budować napięcie. Jej doświadczenie w pracy z ludźmi oraz umiejętność kreowania odpowiedniej atmosfery sprawiają, że idealnie sprawdza się w roli prowadzącej. Program jest pełen tajemnic, a sama prowadząca dodaje mu elegancji, a także tajemniczego klimatu. Jej dotychczasowa kariera związana z modą i wizerunkiem pokazuje, że potrafi odnaleźć się w różnych rolach!

Program "The Traitors. Zdrajcy" można oglądać w TVN w każdą niedzielę, od 23 lutego 2025 roku o godzinie 19:30. Z kolei 2 marca 2025 roku startuje 16. edycja show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Nowe odcinki zobaczymy w Polsacie w każdą niedzielę o godzinie 19:55. Wychodzi więc na to, że show Malwiny Wędzikowskiej "nakłada się" na "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Czy gwiazda TVN nie obawia się więc konkurencji?

W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że przez wiele lat pracowała przy produkcji "Tańca z Gwiazdami". Malwina zdaje sobie też sprawę z tego, iż programy się od siebie różnią i mają inną estetykę, a także trafiają do zupełnie innego widza. Dodatkowo mówi nam, że wie, iż ma genialny "produkt", który sam się obroni.

Pracowałam przy "Tańcu z Gwiazdami". Chyba przez 12 sezonów. Myślę, że widz starszy, który ogląda "Taniec z Gwiazdami" rzeczywiście może nie przełączyć z TVN, ale TVN i "The Traitors" ogląda młodzież, oglądają też dzieciaki i ja wierzę w to, że właśnie my zyskamy widownię młodą. Zobaczymy. Zobaczymy, to są zupełnie dwa inne produkty. No ja z jakiegoś powodu odeszłam z "Tańca z Gwiazdami". Lubię nowe wyzwania, lubię świeżość, lubię coś, czego nie było, lubię tworzyć nową rzeczywistość i dlatego jestem tutaj. To, że muszę się zmierzyć jakby ze swoim starym pracodawcą, no to tylko okej, no bo ja jestem sportowcem. Ja to przyjmę w ogóle na klatę - wszystko. Wiem jedno, mamy genialny produkt, który nie jest wyreżyserowany. "Taniec z Gwiazdami" to jest inna estetyka. Tutaj jest życie i ja wierzę w to, że ludzie jednak wybiorą życie, prawdę i taki wachlarz ludzkich zachowań, bo to jest o nas. No, na końcu życia zawsze jest śmierć i my też o tym mówimy, my się nie odwracamy od tematów trudnych, więc wierzę w to, że widz po prostu wybierze nas - powiedziała "Super Expressowi" Malwina Wędzikowska.