W środę, 18 stycznia, sieć obiegł dramatyczny apel Michała Wiśniewskiego, który ze łzami w oczach błagał fanów o krew dla mamy. - Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi grupy 0 Rh- dla mojej mamy, która leży w Warszawie - opowiadał na Instagramie lider Ich Troje. Jak deklarował, on również odda krew pani Grażynie Wiśniewskiej, która trafiła do szpitala i czeka na operację.

Niestety, okazało się, że Michał Wiśniewski nie mógł pomóc mamie. Dzień później zrelacjonował on wizytę w centrum krwiodawstwa. - Pojechałem rano do centrum krwiodawstwa i niestety nie mogę oddać krwi ze względu na przebyty nowotwór, ze względu na leczenie łuszczycowe. Mimo tego, że mam to 0 Rh-, to nie mogę go wykorzystać - mówił. Na szczęście fani stanęli na wysokości zadania i tłumnie oddali krew ze wskazaniem na mamę Wiśniewskiego. Pani Grażyna jest już po operacji, a muzyk pokazał jej zdjęcie ze szpitala.

Mama Michała Wiśniewskiego po operacji. "Straciła dużo krwi"

Na instagramowym profilu Michała Wiśniewskiego pojawiło się nagranie, podczas którego ten wyznał, że jego mama jest już po operacji.

- Czuję się zobowiązany informować, jak jest, ze względu na Waszą pomoc. (...) Mama wybudziła się. (...) Wszystko jest w porządku. Rzeczywiście straciła bardzo dużo krwi i ona była potrzebna - opowiadał. Teraz Wiśniewski pokazał zdjęcie Grażyny Wiśniewskiej ze szpitala.

Na najnowszej fotografii opublikowanej przez Michała Wiśniewskiego na Instagramie widzimy panią Grażynę Wiśniewską, która leży na szpitalnym łóżku, a obok jej najstarszego syna lidera Ich Troje - Xaviera. Na twarzy mamy Wiśniewskiego maluje się uśmiech. Wszystko wskazuje na to, że jej stan jest stabilny.

Trzymamy kciuki za szybki powrót pani Grażyny do zdrowia!

