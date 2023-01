Załamany Michał Wiśniewski błaga Was o pomoc! Jego mama trafiła do szpitala

Małgorzata Rozenek mówi o pilnej operacji! Niepokojące wieści. Co się dzieje?

Michał Wiśniewski od lat aktywnie działa w polskim show-biznesie. Lider zespołu Ich Troje chętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia zawodowego oraz prywatnego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dopiero teraz przyznał jednak, że jego mama trafiła do szpitala. Pani Grażyna Wiśniewska potrzebuje pomocy, a Michał Wiśniewski łamiącym się głosem poprosił o nią internautów.

Zrozpaczony Michał Wiśniewski prosi o pomoc dla mamy. Grażyna Wiśniewska trafiła do szpitala

Michał Wiśniewski od zawsze miał niełatwe relacje z mamą. Dziś jednak utrzymuje on kontakt z Grażyną Wiśniewską i wybaczył jej błędy przeszłości. Teraz, gdy jego mama trafiła do szpitala, Michał Wiśniewski prosi fanów o pomoc. Opublikował na Instagramie wideo, na którym łamiącym się głosem mówi o szczegółach.

- Proszę Państwa, i troszeczkę mnie też dopadła potrzeba, dlatego zwracam się do Państwa z wielką prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii, dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi grupy 0 Rh- dla mojej mamy, która leży w Warszawie - mówił ze łzami w oczach Wiśniewski. - Mama potrzebuje Waszej pomocy, nas wszystkich. Ja zresztą zrobię to samo, oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona. Możecie oddawać jakąkolwiek krew, nic się nie zmarnuje - podkreślił.

- Będę zobowiązany i nie zapomnę. Potwierdzenia przesyłajcie na priv. Bardzo dziękuję, pozdrawiam - mówił zapłakany lider Ich Troje.

Jak możesz pomóc mamie Michała Wiśniewskiego? Oddając krew w Centrum Krwiodawstwa MSWiA w Warszawie, ze wskazaniem na panią Grażynę Wiśniewską.

Wygląda na to, że sytuacja jest poważna. Trzymamy kciuki za mamę Michała Wiśniewskiego i przekazujemy jego prośbę dalej, tak, by dotarła do jak największej liczby osób.