Michał Wiśniewski jest liderem zespołu Ich Troje, a prywatnie - mężem Poli Wiśniewskiej. Jest to piąta żona muzyka, który ma czworo dzieci z poprzednich związków. Michał Wiśniewski i Pola doczekali się wspólnego syna, Falco Amadeusa, a już niebawem na świat przyjdzie drugie dziecko pary.

Lider Ich Troje nie stroni od prywatnych wyznań - chętnie opowiada o sobie oraz swoich bliskich. Michał Wiśniewski ujawnił m.in., że zmagał się z nałogiem alkoholowym, a także miał problemy z hazardem. Ponadto niedawno poinformował fanów, że zatrzymała go policja. Jak tłumaczył, został ukarany za przekroczenie prędkości.

Okazuje się, że w ostatnim czasie Michał Wiśniewski padł również ofiarą oszusta. O wszystkim poinformowała Pola Wiśniewska. Pokazała na Instagramie dowód oraz ostrzegła fanów muzyka.

Michał Wiśniewski ofiarą cyberoszusta. Żona lidera Ich Troje ostrzega fanów

Na Instastory Poli Wiśniewskiej pojawił się zrzut ekranu pokazujący sposób działania oszusta. Okazuje się, że ten podaje się za Michała Wiśniewskiego i pisze do jego fanów.

"Witaj, dziękuję, że jesteś moją wielką fanką" - napisał do jednej z internautek, a następnie twierdził, że jest on prawdziwym liderem Ich Troje.

"Tak, ślicznotko, to prawdziwy ja, po prostu kontaktuję się z moimi fanami na tej prywatnej stronie, aby zobaczyć, jak sobie radzą w tym nowym roku, ponieważ w tej chwili mam do czynienia ze złamanym sercem" - napisał, jednak fanka Michała Wiśniewskiego szybko ucięła rozmowę, pisząc: "Takie farmazony to nie mi. Żegnam".

Pola Wiśniewska zwróciła się z apelem do internautów. "Nie dajcie się nabrać!" - napisała do fanów Ich Troje. "Nie zwróciłeś się nigdy do mnie per »ślicznotko«" - zażartowała, oznaczając Michała Wiśniewskiego.

Surfując po sieci, należy zachować ostrożność. Oszuści nieustannie szukają nowych sposobów na to, jak uśpić czujność ofiar. W ostatnich latach często korzystają z wizerunków osób publicznych, narażając gwiazdy na straty wizerunkowe.

