Mandaryna zafałszowała w Sopocie i straciła karierę. Po latach ujawniono, kto za tym stał?! Znane nazwisko

bw 11:07

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, uchodziła niegdyś w Polsce za wschodzącą gwiazdę muzyki. Szanse na dalszą karierę przekreślił jednak jej pamiętny występ w Sopocie. Mandaryna "zaśpiewała" swój hitowy utwór "Ev'ry Night" i, delikatnie mówiąc, nie było to udane widowisko. Fałsz niósł się po widowni, a ludzie przez lata nie dawali jej o tym zapomnieć. Teraz były menadżer Wiśniewskiej ujawnia, kto miał do tego doprowadzić. Ujawniono nazwisko, to znana postać.