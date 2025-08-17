Marcelina Zawadzka jak panna młoda! Fani oniemieli

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-17 12:36

Marcelina Zawadzka po raz kolejny przyciągnęła uwagę fanów i mediów. Gwiazda pokazała na Instagramie zdjęcia ze swojej sesji w sukniach ślubnych, zachwycając stylizacjami, a kilka dni później olśniła widzów podczas prowadzenia festiwalu w Polsacie.

Była Miss Polonia i popularna prezenterka telewizyjna nie przestaje zaskakiwać swoim wdziękiem i elegancją. Ostatnio Marcelina postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowymi chwilami zza kulis - przymierzała suknie ślubne, prezentując się niczym prawdziwa gwiazda czerwonego dywanu. Jej posty na Instagramie wywołały lawinę komentarzy i zachwytów, a internauci nie mogli oderwać wzroku od perfekcyjnie dopracowanych stylizacji.

Zobacz też: Festiwal Weselnych Przebojów Polsatu. Zawadzka jako panna młoda, Romanowska z wielkim rozcięciem, a Miszczak kwitnie!

Marcelina Zawadzka jako panna młoda szaleje w sukni ślubnej

Podczas nagrań Marcelina Zawadzka miała na sobie kilka kreacji, ale szczególnie jeden model przykuł uwagę. Suknia była śnieżnobiała, z dopasowanym gorsetem zdobionym koronkowymi aplikacjami w delikatne, kwiatowe wzory. Przezroczyste panele na gorsecie subtelnie podkreślały talię, nadając sylwetce lekkości i finezji. Rozkloszowana spódnica z lekkiego tiulu dodawała całej stylizacji powiewu bajkowego romantyzmu, a długi, zwiewny welon z koronkowymi zdobieniami spływał miękko na ramiona i plecy, dopełniając efektu elegancji i klasy.

Fotografie i krótkie filmiki, które Marcelina udostępniła na Instagramie, natychmiast zdobyły ogromną popularność. Fani zachwycali się nie tylko samymi kreacjami, ale również sposobem, w jaki gwiazda prezentowała je z naturalną gracją i wdziękiem.

Tuż po sesji w sukniach ślubnych Zawadzka udowodniła, że potrafi łączyć elegancję z profesjonalizmem. W Polsacie prowadziła Festiwal Weselnych Przebojów Polsatu, gdzie ponownie oczarowała widzów. Jej stylizacja na tę okazję była mniej romantyczna, ale równie efektowna - połączenie klasycznej elegancji z nowoczesnym sznytem sprawiło, że prezenterka wyróżniała się na tle innych prowadzących.

Zobacz też: Siwiec i Zawadzka podbiły Ibizę! Seksowne mamuśki w Hiszpanii imprezowały razem z byłą Rinke Rooyensa

Zobacz naszą galerię: Marcelina Zawadzka jak panna młoda! Fani oniemieli na jej Instagramie

Marcelina Zawadzka zachwyciła w białej sukni. Koronkowa kreacja skradła show
23 zdjęcia
Sonda
Lubisz Magdalenę Zawadzką?
Marcelina Zawadzka sprzedaje 130 metrowy apartament. Cena zwala z nóg!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSAT
Marcelina Zawadzka