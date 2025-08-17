Była Miss Polonia i popularna prezenterka telewizyjna nie przestaje zaskakiwać swoim wdziękiem i elegancją. Ostatnio Marcelina postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowymi chwilami zza kulis - przymierzała suknie ślubne, prezentując się niczym prawdziwa gwiazda czerwonego dywanu. Jej posty na Instagramie wywołały lawinę komentarzy i zachwytów, a internauci nie mogli oderwać wzroku od perfekcyjnie dopracowanych stylizacji.

Marcelina Zawadzka jako panna młoda szaleje w sukni ślubnej

Podczas nagrań Marcelina Zawadzka miała na sobie kilka kreacji, ale szczególnie jeden model przykuł uwagę. Suknia była śnieżnobiała, z dopasowanym gorsetem zdobionym koronkowymi aplikacjami w delikatne, kwiatowe wzory. Przezroczyste panele na gorsecie subtelnie podkreślały talię, nadając sylwetce lekkości i finezji. Rozkloszowana spódnica z lekkiego tiulu dodawała całej stylizacji powiewu bajkowego romantyzmu, a długi, zwiewny welon z koronkowymi zdobieniami spływał miękko na ramiona i plecy, dopełniając efektu elegancji i klasy.

Fotografie i krótkie filmiki, które Marcelina udostępniła na Instagramie, natychmiast zdobyły ogromną popularność. Fani zachwycali się nie tylko samymi kreacjami, ale również sposobem, w jaki gwiazda prezentowała je z naturalną gracją i wdziękiem.

Tuż po sesji w sukniach ślubnych Zawadzka udowodniła, że potrafi łączyć elegancję z profesjonalizmem. W Polsacie prowadziła Festiwal Weselnych Przebojów Polsatu, gdzie ponownie oczarowała widzów. Jej stylizacja na tę okazję była mniej romantyczna, ale równie efektowna - połączenie klasycznej elegancji z nowoczesnym sznytem sprawiło, że prezenterka wyróżniała się na tle innych prowadzących.

